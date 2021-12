Torna la Gran Fondo MTB Muretto di Alassio, we are back, è forte la voglia di tornare alle griglie di partenza

Torna la Gran Fondo MTB Muretto di Alassio, pronti per affrontare il nostro incredibile tracciato non ci ha mai abbandonato in questi due lunghi anni di stop forzato.

Con questa edizione, ancora più che con le altre, ci metteremo alla prova per… mettervi nuovamente alla prova!

Vi aspetta un tracciato mozzafiato e preparato alla perfezione, una città, Alassio, che desidera essere vissuta al 100% e che non si risparmierà nell’accogliervi, una spiaggia, un mare che incorniciano un weekend che andrà oltre la MTB.

La gara si svolgerà su un tracciato, ancora in via di definizione, di 37,7km con un dislivello di 1293mt. Prossimamente sarà disponibile la traccia GPS che tutti voi potrete scaricare per cominciare a farvi un’idea di cosi vi aspetta e, perché no, usare per provare parte del percorso in anteprima.

La 13° Granfondo Muretto di Alassio MTB SIXS è parte del Circuito Marathon Bike Cup Specialized 2022. Un circuito di gare prestigiose e indimenticabili di cui siamo veramente fieri di far parte!

Inoltre siamo orgogliosi di aprire la Coppa Lombardia 2022. La nostra GF mancava questo appuntamento da parecchi anni: nel 2022 ci saremo!

Le iscrizioni sono già aperte.

Visitate il nostro sito www.murettodialassiomtb.it/iscrizioni per iscrivervi alla singola gara o ai due circuiti di appartenenza.

Gli iscritti alla edizione 2020, annullata a causa della pandemia, sono gratuitamente iscritti all’edizione 2022-gara singola.

Possono accedere a prezzo scontato al Circuito Marathon Bike Cup Specialized. Proprio in questi giorni stiamo gestendo il passaggio degli elenchi di iscritti 2020 verso Winning Time che si occuperà di perfezionare le nuove iscrizioni.

Riguardo ai regolamenti anticontagio vi informiamo che seguiremo le norme anticovid imposte dalle regole federali e che il Green Pass sarà obbligatorio.

Non ci resta che salutarvi e raccomandarvi di seguirci sui social e su www.murettodialassiomtb.it