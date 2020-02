Torna il Premio Duilio Marcante al Galata Museo del Mare

Da martedì 11 febbraio a domenica 23 febbraio al Galata Museo del Mare torna il Premio intitolato a Duilio Marcante, padre della didattica subacquea italiana, giunto alla sua 21° edizione.

Il programma degli eventi – organizzate dalle Attività subacquee della Uisp comprende un’esposizione di cinquecento disegni di bambini del 6° concorso internazionale d’arte “Il mio Mare” aperto alle scuole dell’infanzia, primaria e agli adolescenti e quaranta foto del nono concorso fotografia subacquea “Blu Cobalto”. Esposizione collaterale sulla storia della subacquea nello stesso periodo a Palazzo Tursi, organizza Uisp Subacquea. Foto di Aldo Ferrucci.

Gli incontri

Il programma del Premio Duilio Marcante, oltre alle due esposizioni, prevede i due incontri presso l’auditorio del Galata Museo del Mare di Genova:

Sabato 15 febbraio alle ore 16,00 il pomeriggio sarà dedicato al concorso d’Arte “il mio Mare” patrocinato dal Municipio Centro Est Comune di Genova. Saranno effettuate le premiazioni delle opere in concorso. Ingresso libero.

Domenica 22 febbraio alle ore 16.00 la giornata clou presentata da Alberto Balbi e Paola Filippucci. Comprenderà la premiazione del concorso di fotografia subacquea “Blu Cobalto” e sarà assegnato per il 8 anno consecutivo il Premio Speciale Regione Liguria per chi si sia particolarmente distinto in attività innovative per la promozione delle attività subacquee e marinare e la salvaguardia dell’ambiente marino. A chiudere la giornata, il conferimento del Premio Duilio Marcante 2020 e i tre Diplomi d’onore. Ingresso libero.