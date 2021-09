Torna il Moscato Wine Festival. Venerdì 10 settembre 2021 dalle ore 19 alle 23 presso il Circolo Sms Fornaci Giardino Serenella di Savona

Torna il Moscato Wine Festival sotto le stelle

Appuntamento in Corso Vittorio Veneto, 46 a Savona con l’evento, ideato da Go Wine

Si propone di promuovere la conoscenza di questo vitigno, fra i più diffusi e ricchi di storia. Il moscato, in differenti tipologie, è presente in tutte le regioni italiane, in alcuni casi con presenze e produzioni importanti. In altri casi si tratta di produzioni di nicchia legate sempre ad un patrimonio di storia e cultura.

La tappa del Moscato Wine Festival è promossa da Go Wine, in collaborazione con i soci del Club Go Wine di Savona e si svolgerà presso il Circolo Sms Fornaci Giardino Serenella in Savona, che ha già ospitato l’assemblea di maggio e altri incontri.

Saranno oltre 50 le etichette presentate in degustazione, dalla Valle d’Aosta, fino ai passiti di Pantelleria, passando attraverso una selezione di Moscato d’Asti, dei Moscato Giallo del Trentino, di rarità come il Moscato di Castiglione o il Moscato di Trani e di tante altre espressioni della cultura enologica italiana.

La degustazione riguarderà differenti tipologie di vini, dalle versioni di moscato in secco, agli spumanti, ai dolci per concludere con i passiti e i liquorosi.

Vi proporremo così un’articolata selezione che consentirà di fare anche abbinamenti con il cibo, fra il salato e il dolce.

Nel corso dell’evento, con il coordinamento di Vincenzo Comelli, promuoveremo un concorso per indicare l’etichetta di moscato più gradita, lasciando a soci e simpatizzanti il compito di valutare.

Il vino risultato vincitore sarà poi premiato a novembre nel corso dell’evento “Incontri Divini” e il premio sarà intitolato a Gioacchino La Franca.

******

Ora alcune note per partecipazione:

ai vini saranno abbinati due piatti:

– Piatto “salato”: Focaccia di Recco (pezzo) – Vitello tonnato – Fritto di totani

– Piatto “dolce”: Crostata (fetta) – Biscotti secchi – Amaretti

Costo della serata: € 22,00, con riduzione soci Go Wine € 18,00, con la possibilità di degustare tutta la selezione dei vini secchi e dolci in abbinamento ai due piatti sopra indicati (salato e dolce).

Inoltre, per chi vuole, vi sarà poi la possibilità di degustare, a parte e a pagamento, altri piatti:

Focaccia di Recco € 7,00

Pansotti al sugo di Noci € 7,00

Frittura di totani € 8,00

Se acquistati tutti insieme questi tre piatti, il costo di riduce a € 20,00

Codesti piatti potranno essere prenotati prima o durante la serata e saranno regolati direttamente dai partecipanti al ristorante.

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione contattando la sede di Go Wine al numero di telefono 0173 364631 o alla mail ufficio.soci@gowinet.it o il Club Go Wine di Savona al telefono 347 2452083 (Tonino Nervi) o alla mail club.savona@gowinet.it entro martedì 13 luglio p.v.