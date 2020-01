Torna Hip Hop Attitude, venerdì 17 al Jux Tap 

No Fear niente paura, al Jux Tap di Sarzana il venerdì 17 è solo da ballare

Nuovo esaltante weekend al Disco Club di Sarzana (Sp) che apre il suo fine settimana venerdì 17 con Hip Hop Attitude. Evento di riferimento della musica di genere più amata ed ascoltata dai giovani, al main stage di Hip Hop Attitude ci sono Dj Filo, Bibog e Davide B per un’altea notte di hit e numeri uno (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

Ha debuttato appena una settimana fa il nuovo format “Rainbow” ma è già l’appuntamento del sabato notte più atteso. Secondo appuntamento stagionale per la notte dei mille colori, la nuova creatura del divertimento di e20 e Radio Nostalgia, in agenda sabato 18 gennaio. Il mood della sabato notte è, questa volta, tutto italiano: il tricolore. Si parte con la cena spettacolo (dalle 20.30) con Andrea Secci per scatenarsi (dalle 22.30) nelle due piste con Joe Mazzola ed Alex Junior. E domenica 19 gennaio c’è Be Chic, l’evento dance della domenica con la regia musicale di Mirko Martini, Alex Junior ed Andrea Mattei direttamente da M2O, la radio dance numero uno.

Jux Tap – Disco Club Via Variante Aurelia, 159 Sarzana (Sp)