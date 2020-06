Torna a Genova l’appuntamento con Sapori al Ducale

Sapori al Ducale: Sabato 13 – Domenica 14 Giugno, Piazza Matteotti, Genova.

Dopo il periodo di lockdown che ha visto anche la Città di Genova fermarsi in tutte le sue manifestazioni, ritorna finalmente in Piazza Matteotti il consueto appuntamento mensile di Sapori al Ducale, con la mostra-mercato che valorizza e promuove i prodotti tipici italiani.

Il primo appuntamento di questa ripresa è previsto per Sabato 13 e Domenica 14 Giugno, dalle ore 10.00 alle 20.00.

«Speriamo in una bella accoglienza da parte del pubblico che ritrova in Sapori al Ducale un appuntamento ormai consolidato – afferma Fabio Bongiorni, presidente dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori – e che come tanti altri eventi ha dovuto vedere una fase di fermo. In un momento così particolare e difficile, in cui i produttori hanno sofferto molto, anche il più piccolo contributo da parte dei consumatori è un bellissimo segnale di ripresa. Questo weekend sarà un primo passo verso la tanto attesa normalità».