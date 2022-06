Torna a Genova la rassegna estiva del Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima”

Genova – Dal primo luglio al 3 agosto 2022 tornano a Genova gli appuntamenti del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage che quest’anno giunge alla trentaduesima edizione. La manifestazione si avvale del sostegno del Comune di Genova, del patrocinio oneroso del Municipio bassa Val Bisagno e del patrocinio di Regione Liguria.

Diciannove gli appuntamenti in programma tra comicità, musica, show per famiglie e improvvisazione, che, come da tradizione, si dividono tra i palchi del Porto Antico (Piazza delle Feste e Arena del Mare) e Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso. Tra i principali protagonisti della rassegna Giorgio Panariello, che, con lo spettacolo “La favola mia”, ripercorre la sua vita e i suoi personaggi più divertenti, The Pozzolis Family, la simpatica famiglia da oltre un milione e mezzo di follower tra Facebook e Instagram, e i Panpers, comici seguitissimi dai più giovani sui social che, con lo spettacolo “Non facciamo tardi”, portano a Genova la loro surreale comicità. Inoltre, Lorenzo Baglioni, famoso per le sue canzoni “didattiche”, che sul web hanno raggiunto più di 90 milioni di visualizzazioni, e, come da tradizione, i Bruciabaracche, con il nuovo spettacolo “Brucia beach party”.

«Trentadue edizioni, 19 appuntamenti concentrati in poco più di un mese. ‘Ridere d’agosto ma anche prima’ è una piacevole ricorrenza dell’estate genovese e ligure – afferma Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria – In quest’anno di presenza piena offre un ventaglio di proposte che puntano a soddisfare davvero tutto il pubblico. Nelle due location di Villa Imperiale e Porto Antico troviamo il monologo e lo spettacolo corale, il grande nome e i personaggi emergenti, non mancano nemmeno l’improvvisazione teatrale e l’intrattenimento per le famiglie. Si ride ad agosto, ma anche a luglio perché la risata non va mai in vacanza».

«Siamo arrivate alla trentaduesima edizione di “Ridere d’agosto ma anche prima”, uno dei festival genovesi più longevi – raccontano le organizzatrici Daniela Deplano e Maria Grazia Tirasso – Per questa nuova estate insieme, proponiamo un programma ricco e vario tra comicità, musica e spettacoli per famiglie che conta 19 appuntamenti, di cui 12 a Villa Imperiale e 7 al Porto Antico. Saranno protagonisti grandi nomi della comicità del nostro Paese, come Giorgio Panariello, ma anche giovani artisti e talenti nati sul web che speriamo possano coinvolgere anche le generazioni più giovani».

PORTO ANTICO – Sette sono gli spettacoli in scena tra i prestigiosi palchi dell’Arena del Mare e di Piazza Delle Feste. Nella prima location, sono in programma tre appuntamenti: mercoledì 27 luglio lo spettacolo “La favola mia” di Giorgio Panariello, in cui, con un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio, l’attore si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i vent’anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. Giovedì 28 luglio salgono invece sul palco dell’Arena del Mare i Bruciabaracche con il nuovo spettacolo “Brucia beach party” e una novità: dalle ore 20, su un palco laterale, andrà in scena un pre-show al quale parteciperanno tutti i comici del collettivo genovese, chiamati a rispondere sia alle domande indiscrete preparate da Daniele Ronchetti “Gabri Gabra”, sia a quelle inviate in tempo reale dal pubblico presente, che avrà la possibilità di conoscere da vicino i comici e partecipare a quiz e interazioni con gli artisti. Gli spettacoli all’Arena del Mare proseguono domenica 31 luglio con lo spettacolo “La grande fuga” con The Pozzolis Family, la famiglia più comica del web guidata dai due comici Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, reduci dal successo di “Lol”, che ironizzerà sulle difficoltà dell’essere genitori oggi.

I quattro appuntamenti in Piazza delle Feste si aprono venerdì 8 luglio con lo show dei PanPers. Il duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino porta a Genova lo spettacolo “Non facciamo tardi”, un’ora e mezza di risate in cui i due protagonisti indossano i panni di loro stessi partendo dagli sketch più famosi fino a trattare i più svariati aspetti della vita quotidiana dal loro ambiguo punto di vista. Sabato 9 luglio, a salire sul palco del Porto Antico è l’attore e autore Giuseppe Sorgi con il suo spettacolo di successo “Io Vergine, tu Pesci”, tratto dall’omonimo libro; uno show in cui si parla d’amore senza buonismi, coniugando l’astrologia con il teatro e con il sorriso.

Martedì 12 luglio è la serata di Enzo Paci, comico genovese recentemente volto della fortunata serie televisiva “Blanca”, che, insieme alla ballerina e cantante Romina Uguzzoni, porta in scena il nuovo spettacolo “Paci e bene”. A chiudere gli appuntamenti in Piazza Delle Feste, venerdì 15 luglio, è Lorenzo Baglioni con il suo show “Canzoni a teatro”. Il cantante e attore fiorentino porterà le sue canzoni “didattiche” per cui è diventato famoso ed è amato dai più giovani, come il successo “Il Congiuntivo”.

VILLA IMPERIALE – Sede della prima edizione della rassegna esattamente trentadue anni fa, Villa Imperiale è il cuore del festival estivo del Teatro Garage. Come di consueto, il programma degli spettacoli va dalla commedia più tradizionale al più puro cabaret, dal teatro di improvvisazione e dialettale, fino agli spettacoli dedicati ai bambini e famiglie.

A inaugurare la nuova edizione di “Ridere d’agosto ma anche prima”, venerdì 1° luglio, è Mario Zucca con lo spettacolo “I segreti dei poeti”, per conoscere le curiosità dei più importanti poeti italiani come Dante, Leopardi e D’Annunzio. Domenica 3 luglio è in programma il primo appuntamento della rassegna per bambini “Ti racconto una fiaba d’estate” con lo spettacolo “Hansel e Gretel… e la strega Ninon” della Compagnia Liberitutti, mentre martedì 5 luglio il protagonista sarà l’umorista e illusionista Carlo Cicala, nello spettacolo di magia e cabaret “Entertain…ment!”. Mercoledì 6 luglio serata dedicata all’improvvisazione con gli attori di Maniman Teatro, protagonisti dello spettacolo “Tutti contro tutti”: una sfida di improvvisazione estrema, all’ultima battuta e senza esclusione di colpi.

Il programma prosegue giovedì 14 luglio, con la Compagnia dell’Albicocca e lo spettacolo “Funny money” di Ray Cooney, con regia di Teresa Vatavuk, mentre sabato 16 luglio è in programma il concerto sul tema della violenza di genere “Monica Rossi Project: Ritornerai”, con il patrocinio del Municipio III Bassa Val Bisagno e a sostegno del Centro Antiviolenza. Domenica 17 luglio, va in scena lo spettacolo “Roba da pazzi, intrighi & stramazzi” di CPC Chiamateci Pure Compagnia, con testo e regia di Stefania Pepe da Carlo Goldoni, mentre giovedì 21 luglio, protagonista a Villa Imperiale sarà Enrico Bonavera con lo spettacolo “Il vino e suo figlio”: un monologo che ripercorre, attraverso il racconto del primogenito di Noè, le tappe misteriose della scoperta del vino.

Sabato 23 luglio è in programma il tradizionale appuntamento con “Concerto D.O.C.”, un viaggio musicale che si ripete sempre diverso ogni estate, il cui incasso è devoluto interamente all’Associazione Gigi Ghirotti. Il giorno seguente, domenica 24 luglio, appuntamento con la rassegna dedicata alle famiglie “Ti racconto una fiaba d’estate” con lo spettacolo di Dario Apicella “Tutti per uno! La vera storia del Musicanti di Brema”.

Sabato 30 luglio è in programma lo spettacolo di Fabio Fiori “Chi è l’ultimo?”, mentre a chiudere gli appuntamenti di “Ridere d’agosto ma anche prima” sarà, mercoledì 3 agosto, Daniele Raco, con il suo nuovo spettacolo “Il vecchio e il male”, una riflessione comica da cinquantenne che non accetta compromessi.

BIGLIETTI – Le prevendite per gli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 – 18.20; all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) – 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 – 18.20; online su www.happyticket.it. Nelle sere degli spettacoli le biglietterie aprono in loco a partire dalle 20 (3 e 24 luglio a partire dalle 19.30). Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it – tel. 010.511447