Torna a Chiavari “About Jazz”, il 21 aprile con il trio dei RedEmma e il primo maggio con la Stefano Bedetti Organ Trio.

Torna a Chiavari “About Jazz”, le info.

Ritorna About Jazz, la rassegna musicale organizzata dall’assessorato al turismo del comune di Chiavari in collaborazione con il Jazz Club cittadino, sotto la direzione artistica di Rosario Moreno.

Due gli appuntamenti in programma che contribuiranno a celebrare l’International Jazz Day. Venerdì 21 aprile salirà sul palco dell’Auditorium San Francesco il trio dei RedEmma, che per l’occasione ospiterà il sassofonista Cristiano Arcelli, mentre lunedì primo maggio si esibirà la formazione composta da Stefano Bedetti Organ Trio, con il trombettista Giovanni Falzone, che inaugurerà la nuova arena all’aperto realizzata dall’amministrazione all’interno del parco di Villa Rocca, nella zona attigua a via Mafalda di Savoia.

Tutti gli spettacoli, gratuiti fino ad esaurimento posti, inizieranno alle ore 21.30.

L’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto, dichiara:

“L’anno scorso la rassegna ha riscosso grande successo sia da parte del pubblico che della critica. Come amministrazione abbiamo voluto portare avanti il lavoro iniziato e arricchirlo ancor di più in questa edizione 2023 in modo tale da valorizzare una manifestazione dedicata agli appassionati di jazz e della musica di alta qualità. Festeggeremo insieme l’International Jazz Day e l’apertura dell’arena a villa Rocca”.

I RedEmma, per l’occasione, presenteranno il loro ultimo lavoro discografico “To Keep The Clouds Company”. Pubblicato lo scorso mese di gennaio, l’album sta ottenendo positivi riscontri di pubblico e critica specializzata. Il trio bassless, di ritorno da una interessante tournèe realizzata fuori dai confini nazionali, ospiterà per il concerto chiavarese l’alto sassofonista Cristiano Arcelli, uno dei più interessanti solisti del nuovo panorama jazzistico nazionale. I RedEmma sono Matteo Pontegavelli alla tromba, Michele Paccagnella alla chitarra e Giacomo Ganzerli alla batteria.

Il concerto del primo maggio vedrà la formazione capitanata dal sassofonista Stefano Bedetti ed il suo organ trio ospitare Giovanni Falzone alla tromba, uno dei più importanti e richiesti jazzisti italiani. Verrà presentato l’ultimo lavoro discografico realizzato dal titolo “Chinese Sundays”. Stefano Bedetti durante la sua lunga permanenza negli USA ha collaborato con artisti del calibro di: Billy Hart, Jimmy Howens, John Riley, Tony Scott, Adam Nussbaum, John Patitucci, Antonio Sanchez e molti altri. Con lui sul palco Yazan Greselin all’organo, Max Furian alla batteria e il già citato Giovanni Falzone alla tromba.

Chiavari ospiterà l’International Jazz Day 2023, l’evento che l’UNESCO nel 2012 ha ufficialmente designato il 30 aprile come giornata mondiale del jazz.