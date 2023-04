Esordisce “MetAlassio oltre il Muretto”, rassegna artistica diffusa. Un laboratorio a tutto tondo per una nuova accessibilità dell’arte.

Esordisce “MetAlassio oltre il Muretto”, i dettagli.

Alassio diventa capitale dell’arte innovativa, diffusa e performativa.

Pittura, scultura, fotografia, musica, opere digitali: un invito a scoprire l’altra Alassio in occasione dei 70 anni dalla creazione del celebre muretto. Un’offerta artistica straordinariamente ricca diffusa in tutta la città per portare Alassio nell’agenda degli artlovers di tutto il mondo.

1.000 opere diffuse in città, 100 artisti, 45 giorni, 50 luoghi d’arte e la prima presenza sul metaverso. È METALASSIO | oltre il Muretto, la rassegna artistica diffusa – alla sua prima edizione – nata dalla volontà della Città di Alassio, Visit Alassio e la startup innovativa e società benefit Artàporter.

Dal 15 aprile al 31 maggio METALASSIO rappresenta l’avvio del percorso che posizionerà la città di Alassio come destinazione artistica sede di un innovativo appuntamento annuale di primavera.

L’ambizione è infatti quella di vedere Alassio inserita nell’agenda degli artlovers di tutto il mondo, tra gli eventi da non perdere.

METALASSIO è un progetto phygital, un grande laboratorio artistico diffuso che compenetra il reale con il virtuale in ottica di una nuova accessibilità all’arte: le opere fisiche diventano virtuali nel metaverso e le opere digitali si trasformano in manufatti artistici per il mondo reale.

Per un mese e mezzo Alassio sarà inondata da opere ed espressioni artistiche di diverso tipo mentre il sito metalassio.com offrirà un’esperienza digitale estremamente accessibile da esplorare interagendo con il proprio avatar.

Fortemente voluto dal destination manager di Alassio Luca Caputo, METALASSIO ha come obiettivo quello di far conoscere l’altra faccia della città; meno nota ma non per questo meno affascinante.

METALASSIO è vedere le cose da una nuova prospettiva, creare nuovi percorsi e ripensare i luoghi comuni dell’arte, proprio come avviene nel Metaverso.

Come spiega Luca Caputo, «Metalassio è un esempio virtuoso di come un Comune possa investire i proventi della tassa di soggiorno per attrarre nuove fasce di pubblico in periodi dell’anno diversi da quelli dei flussi turistici estivi, usando l’arte come driver per muovere persone appassionate di cultura e far scoprire o riscoprire una città che ha tanto da raccontare, muovendo così anche l’indotto commerciale».

Dario Ujetto, portavoce di Artàporter, sottolinea che «l’idea nasce dalla sensibilità della Città di Alassio verso il mondo delle startup e dei nuovi trend dell’ecosistema artistico italiano. Artàporter come startup innovativa e società di benefit è stata scelta come interlocutore per costruire un’offerta di arte diffusa e accessibile a tutti».

METALASSIO | oltre il Muretto prende il via sabato 15 aprile alle 16:30 con l’evento di apertura alla ex-Chiesa Anglicana di via Adelasia 10, con le istituzioni e i protagonisti dell’iniziativa, un focus sul metaverso e l’intelligenza artificiale, la tavola rotonda con gli artisti e l’inaugurazione della mostra (in)HUMAN di Mitch Laurenzana.

IL MURETTO DI ALASSIO COMPIE 70 ANNI E SBARCA NEL METAVERSO

Quando 70 anni fa lo scrittore Ernest Hemingway e l’artista Mario Berrino seduti al Caffè Roma in corso Dante Alighieri idearono il muretto di Alassio, pensando ad un’installazione da arricchire nel tempo con le piastrelle artistiche in ceramica recanti le firme delle celebrità, non avrebbero mai potuto immaginare che un giorno il loro muretto diventasse un protagonista del Metaverso.

È ciò che accade con METALASSIO | oltre il Muretto 20×20, la “chiamata alle arti” di Alyona Kosareva e Massimo Gioscia, rivolta ad artisti, creativi, digital creator, NFT artists e fotografi che hanno realizzato 50 opere della dimensione 20×20 – come le piastrelle – esposte fisicamente dal 15 aprile al 31 maggio 2023 nelle vetrine dei negozi della città, e contemporaneamente sul Muretto virtuale metalassio.com, attraverso l’uso di SPATIAL una tecnologia scelta per le caratteristiche di massima accessibilità al metaverso.

L’opera più meritevole, inoltre, diventerà sia una piastrella da aggiungere al muretto fisico e sia un’opera NFT introdotta nel metaverso.

La open call, rivolta ad artisti o collettivi di artisti ha l’obiettivo di fornire un racconto reale, immaginario, virtuale o futuristico di Alassio, in tutti i suoi aspetti, a partire dai simboli riconosciuti a livello internazionale come il Muretto e i Baci di Alassio, fino a raccontarne gli aspetti meno conosciuti.

MUSICA, FOTOGRAFIA, INSTALLAZIONI E MOSTRE DIFFUSE

Nell’ambito del poliedrico programma di METALASSIO si segnala la Ri/composizione per pianoforte a 24 mani di Davide Dileo, in arte Boosta dei Subsonica: 6 pianoforti in cerca di “host” che con Boosta hanno ritrovato una loro storia e saranno disseminati per Alassio in luoghi affascinanti come la biblioteca inglese Richard West Gallery, l’Hanbury Tennis Club, l’Hotel Corso, l’Hotel Toscana, lo IAT e altri spazi pubblici.

Nel Municipio di Alassio si riaccenderà l’installazione luminosa di Marco Lodola, noto anche per la partecipazione alle Luci d’Artista di Torino, mentre alla Biblioteca Civica Renzo Deaglio si terrà la personale “MANI-FESTO” dell’artista Katia Angela Masella del portale Artàporter e alla galleria Artender la mostra dell’alassina Renza Sciutto.

Tra le altre iniziative, all’interno della famosa pasticceria Balzola sarà esposta l’opera pop “Baci da Alassio” di Alessandra Pierelli: un invito per tutti gli innamorati a baciarsi davanti ai famosissimi Baci d’Alassio e a postare le foto sui propri social.

È dedicato al ‘digitale’ (in)HUMAN, il progetto artistico realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale con cui MiTch Laurenzana invita ad immergersi in un mondo onirico nell’ex Chiesa Anglicana, dal 15 aprile al 14 maggio. Giorni e orari di apertura: Aprile: 16-20-21-22-23-27-28-29-30 (16:30 – 20:30) Maggio: 1-4-5-6-7-10-11-12-13-14 (16:30 – 20:30)

ANCHE AD ALASSIO L’ARTE È ‘DIFFUSISSIMA’

Dopo il successo di Torino e Milano sbarca anche ad Alassio la mappa di Diffusissima by Artàporter, l’itinerario artistico in versione cartaceo e digitale, che consentirà di esplorare “l’altra Alassio” delle urban galleries e dei luoghi artistici. La mappa sarà distribuita presso i punti di informazione turistica e presso tutti i luoghi coinvolti, oppure scaricabile dal sito http://www.metalassio.com.

Tra le iniziative di arte diffusa, il contest musicale lanciato dalla startup Open Stage, dal 21 al 23 aprile con 40 artisti che si esibiranno su tre palchi distribuiti per la città e il progetto artistico “E siediti un attimo” progetto artistico di Monica Cecchin in collaborazione con Sabrina Marchiano, con vecchie sedie ridipinte da vari artisti collocate in vari punti cittadini.

Coniugando sport e arte Oliviero Alotto, ultra runner e ambientalista, traccerà sulla città di Alassio la figura artistica dei pesci di Berrino, correndo tra le vie, le colline e le spiagge, grazie al tracking di un GPS che seguirà la sua corsa tra le bellezze panoramiche e artistiche di Alassio.

LE RESIDENZE ARTISTICHE E GLI ART OPEN HOUSE

METALASSIO farà inoltre convergere ad Alassio numerosi artisti da tutta Italia, grazie ad un programma di residenze artistiche che negli anni futuri sarà una chiave importante del progetto, messo in atto grazie al supporto dell’Associazione Albergatori Alassio e coordinato dalla presidente Stefania Piccardo.

I primi tre artisti arriveranno ad Alassio da Modena, Milano e Torino per ispirarsi e a immergersi nella realtà locale e lasciare una traccia di sé con la loro arte. In occasione di METALASSIO apriranno eccezionalmente alcuni luoghi artistici, come la Casa d’Artista di Maria Teresa Preve e lo studio dell’artista Alberto Beniscelli, entrambe in riva al mare.

LA STREET ART SBARCA AD ALASSIO

Immancabile la street art anche ad Alassio: da segnalare il murales “WoP – Wall Of Presidents” che sarà inaugurato durante METALASSIO, l’evento #ARTWASTE del 29 aprile presso la piattaforma ambientale Baseco – già street art gallery – e la presentazione del progetto di street art con G.E.S.C.O.

Programma completo delle iniziative su http://www.metalassio.com

INAUGURAZIONE

Sabato 15 aprile | Ex-Chiesa Anglicana (via Adelasia, 10 – Alassio SV)

Programma

16:30 Inaugurazione METALASSIO e saluti istituzionali

16:45 Dario Ujetto, Artàporter – METALASSIO, il programma e le iniziative

17:00 Luca Caputo, destination manager Città di Alassio – METALASSIO e la destinazione turistica

17:20 Giuliano Ambrosio – Metaverso e Arte: quale futuro?

17:40 Presentazione del progetto metaverso metalassio.com | oltre il Muretto

17:40 Guido Di Fraia, IULM AI Lab – L’intelligenza artificiale e l’arte

18:00 Massimo Gioscia, Artàporter, modera la tavola rotonda con gli artisti

18:30 Inaugurazione mostra (in)HUMAN di Mitch Laurenzana

18:45 Chiusura lavori con aperitivo​