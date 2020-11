Torino-Samp, Audero: Un punto guadagnato

Tre parate fondamentali. Tre parate che hanno permesso alla Sampdoria di strappare un punto al Torino e ripartire. «Il primo tempo non è stato bellissimo – analizza il portiere blucerchiato Emil Audero -, mentre nel secondo tempo siamo entrati in campo con un altro piglio. Abbiamo reagito bene, peccato non avere tenuto il vantaggio sino alla fine. Per come si era messa la partita, il pareggio può avere il retrogusto amaro di un punto perso ma per noi era importante ripartire e quindi penso che sia un punto guadagnato».

Equilibrio. «Quattro cambi nell’intervallo? Il messaggio è arrivato forte e chiaro alla squadra – conferma l’italo-indonesiano -, che ha capito di dover dare qualcosa in più rispetto a quanto fatto nella prima parte di gara. Dovevamo ritrovare fiducia in noi stessi: se ci fossimo abbattuti dopo lo svantaggio non ne saremmo usciti, invece abbiamo reagito bene e trovato due gol meritatamente. Sappiamo bene qual è la nostra forza ma lavoriamo per obiettivi sempre migliori: è normale che ci siano alti e bassi ma arriveranno equilibrio e compattezza».