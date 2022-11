Torino-Samp 2-0, crisi nera per i blucerchiati di Stankovic

Crisi profonda per la Samp di Stankovic che perde per 2-0 e rimane in fondo alla classifica di serie A.

Gara molto solida dei granata che non corrono rischi e nel primo tempo passano in vantaggio con una girata di Radonjic. Nella ripresa, la Samp prova a reagire ma non riesce a creare particolari occasioni da gol. Il Torino controlla e trova anche la rete del raddoppio con Vlasic su assist di Vojvoda. Espulso Stankovic. Granata a 20 punti, la Samp resta penultima

Reti: pt 29′ Radonjic, st 14′ Vlasic

Ammoniti: pt 7′ Ricci, pt 20′ Amione, st 7′ Yepes, st 35′ Colley

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs (pt 23′ Buongiorno), Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic (st 43′ Seck); Vlasic (st 47′ Ilkhan). A disposizione: Berisha, Fiorenza, Bayeye, Karamoh, Sanabria, Lazaro, Adopo, Djidji, Garbett. Allenatore: Juric.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Amione (st 38′ Murru), Murillo (st 25′ Ferrari), Colley; Bereszynski, Rincon (st 38′ Villar), Yepes (st 23′ Verre), Djuricic (st 23′ Gabbiadini), Augello; Montevago, Caputo. A disposizione:Contini, Tantalocchi, Vieira, Quagliarella, Malagrida, Trimboli. Allenatore: Stankovic.