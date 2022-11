Incidente in A10: auto si ribalta, donna gravemente ferita

E’ stata trasportata in elicottero al San Martino

Questa mattina, all’alba si è verificato un grave incidente sulla A10 tra i caselli di Arenzano e Genova Pra’ in direzione Genova.

Questa mattina, intorno alle 6, per cause ancora in via di accertamento, un’auto si è ribaltata.

Da quanto risulta, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.

Alla guida una donna che è apparsa in gravi condizioni. Sul posto, per estrarla dalle lamiere dell’auto contorte, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto i militi della Croce Oro di Sciarborasca che le hanno prestato i primi soccorsi.

Tra donna avrebbe riportato, tra l’altro un trauma cranico commotivo.

Per questo e, per la situazione generale, è intervenuto l’elisoccorso di Albenga.

Dopo essere stata intubata e stabilizzata, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Sul tratto si registrano 4 chilometri di coda in direzione Genova.

La situazione sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time