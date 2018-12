Toninelli: nuovo ponte verso il futuro. Toti: avanti tutta con la ricostruzione

“È un momento molto importante. A una grande azienda privata (Salini Impregilo, ndr) si affianca l’eccellenza ingegneristica e costruttrice pubblica italiana. Parlo naturalmente di Fincantieri, ma anche di Italferr, impegnata già nella progettazione di viadotti importanti in Italia e nel mondo. Il nuovo ponte di Genova sarà un ponte verso il futuro, quel futuro di riscatto e prosperità in cui il Governo vuole portare tutta l’Italia”.

Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, a seguito dell’annuncio del sindaco e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci che ha individuato le aziende per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera.

“Dopo il cantiere per la demolizione del Ponte Morandi, ora avanti tutta per la ricostruzione – ha aggiunto il governatore ligure Giovanni Toti -aAltre promesse mantenute nei tempi stabiliti. Così Genova riparte e fa un altro passo decisivo e importantissimo verso il suo futuro. Un futuro per cui noi lavoriamo tutti i giorni perché possa essere sempre meglio e all’altezza dei cittadini di questa meravigliosa regione. Al sindaco di Genova Marco Bucci vanno i miei più sinceri complimenti per il gran lavoro fatto fino a ora, convinto che porterà avanti questo importante progetto con l’ impegno e la serietà che lo contraddistinguono”.