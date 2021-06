Tigullio Capitale della Cultura 2024

Tigullio Capitale della Cultura 2024, il Comune di Chiavari si fa promotore e organizzatore dell’iniziativa.

La prima edizione dell’Econimic Forum Giannini si è conclusa con la proposta, condivisa da tutti gli amministratori della Riviera, di candidare il Tigullio a Capitale della Cultura 2024.

“Il Forum Giannini è stato davvero un momento importante di confronto e discussione sui principali temi legati al rilancio economico e turistico del nostro comprensorio –

Spiegano il primo cittadino di Chiavari, Marco Di Capua e l’assessore alla Promozione della Città, Gianluca Ratto –

L’idea di fare rete e lavorare finalmente in sinergia per promuovere il Tigullio come brand unico, con l’obiettivo di valorizzare tutto il nostro patrimonio e le nostre eccellenze per rappresentare la cultura italiana, è un’occasione da non perdere.

È necessario mettersi sin da subito al lavoro per sviluppare un programma, definire un piano dettagliato da presentare al Ministero della Cultura.

Il Comune di Chiavari si fa promotore dell’iniziativa, organizzando a breve un incontro all’interno delle prestigiose sale di Palazzo Rocca che hanno ospitato il convegno, per riunire tutti gli amministratori e rappresentanti delle realtà locali e iniziare a lavorare per realizzare questo ambizioso progetto”.