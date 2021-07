The Kid Laroi e Justin Bieber insieme per il nuovo singolo in uscita oggi, venerdì 9 luglio. Si chiama “Stay” ed esce insieme al videoclip già online.

The Kid Laroi e Justin Bieber insieme con il singolo “Stay”.

Da oggi in radio e in digitale il nuovo brano di The Kid Laroi insieme a Justin Bieber.

https://stay.lnk.to/TheKidLAROIJustinBieber

Online anche il videoclip diretto da COLIN TILLEY

Entra oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale “STAY”, il nuovo singolo del giovane talento australiano THE KID LAROI insieme alla superstar mondiale e amico JUSTIN BIEBER.

Il brano anticipa la pubblicazione dell’atteso “F*CK LOVE (OVER YOU)”, terzo e ultimo capitolo della trilogia discografica di The Kid Laroi, in uscita questa estate.

“STAY” è accompagnato dal videoclip ufficiale che è stato diretto da Colin Tilley, con una particolare tecnica di fermo immagine, e che vede protagonisti proprio i due artisti.

Il singolo è stato anticipato dalla pubblicazione della Hit mondiale “WITHOUT YOU”;

certificata ORO in Italia e PLATINO negli Stati Uniti, con più di MEZZO MILIARDO di stream e più di 2 milioni di video su TikTok, e contenuta nel suo secondo EP “F*CK LOVE (SAVAGE)”.

Ha inoltre raggiunto la Top 10 della Global, la Top 15 della classifica Viral globale, la Top 40 della Viral italiana di Spotify,

e poi ancora la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 20 della classifica globale di Apple Music.

THE KID LAROI

LAROI, classe 2003, è nato in Australia ed è cresciuto ascoltando le icone hip-hop e R&B americane come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West.

La naturale predisposizione di LAROI a mescolare trap e melodia, utilizzando talvolta l’auto-tune in modo originale, ha attirato l’attenzione dell’industria musicale.

Questo lo ha reso una delle più interessanti voci del rap.

Ha sempre voluto fare musica, cominciando a scrivere i primi versi da bambino e riempiendo interi quaderni di rime;

quando ha cominciato a pubblicare video online è stato avvicinato da un ragazzo che lo ha ospitato gratuitamente nel suo studio per registrare i primi brani, che ha poi reso disponibili su Soundcloud.

Nel 2015 lo zio di LAROI viene assassinato e lui e sua madre sono costretti a trasferirsi in una casa popolare vivendo alla soglia della povertà: in questo contesto matura la sua musica.

Dopo essere arrivato in finale nella competizione di Triple J Radio in Australia, si è guadagnato il rispetto del rapper di Chicago Lil Bibby.

Il suo supporto lo ha portato ad esibirsi sul palco accanto a Juice WRLD, caro amico e mentore morto giovane.

The Kid LAROI ha suscitato clamore pubblicando il suo primo mixtape “F*CK LOVE” con la prestigiosa etichetta discografica Columbia Records a soli 17 anni, debuttando nella Top 10 della Billboard 200 chart.

Il suo management, SB Projects, lavora con Justin Bieber, Ariana Grande e tanti altri grandi artisti.

JUSTIN BIEBER

La sua ultima hit “Peaches” ha debuttato alla 1# di Billboard Hot 100 e ha raggiunto la 1# sia nella Top 40 che nelle classifiche Rhythmic Airplay.

Il brano – con oltre 1,5 miliardi di stream in tutto il mondo – è l’ultimo singolo estratto da “Justice”.

E’ il suo nuovo album che ha raggiunto la #1 della classifiche di tutto il mondo, il suo ottavo disco a debuttare alla #1 della Billboard 200.

Bieber ha segnato la storia come il primo artista solista maschile a debuttare alla #1 sia nella classifica degli album di Billboard 200 che nella classifica dei singoli di Billboard Hot 100.

“Justice” ha aperto alla 1# in streaming in 117 paesi in tutto il mondo e fino ad oggi ha accumulato oltre 6 miliardi di stream.

Con oltre 75 miliardi di streaming nella sua carriera e oltre 70 milioni di album venduti in tutto il mondo, Justin regna come uno dei più grandi artisti del mondo.

Bieber è l’artista n. 1 su YouTube con oltre 60 milioni di abbonati in tutto il mondo ed è l’artista n. 1 su Spotify a livello globale con oltre 75 milioni di ascoltatori mensili.

I biglietti per il Justice World Tour 2022 di Justin Bieber sono ora in vendita su justinbiebermusic.com e ticketmaster.com.