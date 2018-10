Terzo Valico, domani manifestazione sindacati. Rossetti attacca Di Maio e M5S

“Sul Terzo Valico condividiamo le posizioni dei sindacati, che domani manifesteranno per la riapertura dei cantieri e porteranno le loro istanze in Regione. È necessario che l’ordine del giorno che abbiamo presentato come Gruppo del Pd sul finanziamento del V lotto e sull’anticipo del VI venga votato anche dal centrodestra, che, al momento, sulla questione, si è dimostrato piuttosto timido, per non creare frizioni con Salvini e Rixi che traccheggiano con Di Maio”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Pippo Rossetti (Pd).

“Sappiamo bene – ha aggiunto Rossetti – che il Movimento 5 Stelle non è favorevole al Terzo Valico e che il ministro Toninelli sta facendo di tutto per bloccarlo: una posizione che non guarda al futuro della città e del suo porto e che non tiene in minima considerazione i tanti lavoratori impiegati in questi cantieri.

Anzi, agli edili i 5 Stelle fanno intendere che, un domani, potranno essere impiagati per imprecisate e non finanziate opere di manutenzione e bonifiche. Ma il lavoro è una necessità concreta del presente, le promesse e gli intendimenti sono piuttosto fumosi e lontani nel futuro”.