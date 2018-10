Terzo Valico, Senarega: domani in consiglio regionale voteremo a favore dell’opera

“Come ribadito più volte, anche durante la conferenza dei capigruppo avvenuta martedì scorso in Regione alla presenza dei rappresentanti delle sigle sindacali e dei lavoratori del Terzo Valico, la Lega domani in Consiglio regionale voterà l’ordine del giorno a favore dell’importante infrastruttura già sottoscritto anche da me sei giorni fa”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

“Infatti, si tratta di un’opera necessaria per il territorio – ha aggiunto Senarega – i cui benefici superano senz’altro di gran lunga i costi (come previsto tra l’altro dal contratto di governo) e quindi non può essere bloccata, ma deve andare avanti per lo sviluppo di Genova e nell’interesse dell’intera comunità ligure e del Paese.

La nostra posizione è sempre stata ribadita con chiarezza anche dal vicepremier Matteo Salvini e dal viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi”.