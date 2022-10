Terzo sigillo per la Pallacanestro Sestri, espugnata Cogoleto

Continua la marcia della Pallacanestro Sestri, vincente in trasferta nel weekend contro il Cogoleto Basket nel suo PalaDamonte. Grazie a questa vittoria i Seagulls si portano in testa in campionato insieme al CUS Basket.

Una sfida che i sestresi hanno sempre condotto durante le quattro frazioni, chiudendo la contesa nei primi minuti dell’ultimo quarto: dal +10 dell’intervallo lungo si è infatti giunti al +13 definitivo a fine contesa. L’approccio difensivo è stato determinante contro gli Sgrunters, soprattutto nell’ultimo quarto. Il gioco corale dei Seagulls, unito dunque alla difesa aggressiva diretta da Coach Guida, ha permesso di mettere in ghiaccio il risultato. Ottima prestazione offensiva di Pintus, così come anche quelle di Barnini e Cavallaro, autore di due triple importanti nell’ultima frazione.

Questo il commento di Mattia Calvia, assistente di Coach Guida: «Abbiamo giocato abbastanza bene i primi due quarti. Nel terzo quarto abbiamo fatto un po’ più fatica in attacco, infatti come parziale è finita 8-9, in nostro favore. Poi abbiamo chiuso la partita nei primi cinque minuti del quarto quarto».

COGOLETO BASKET vs PALLACANESTRO SESTRI 52-65 (18-23; 29-39; 37-48)

COGOLETO BASKET: Zoppi L. 3, Torre F., Torre L. 3, Calcagno, Pelegi 10, Bruzzone 21, Gorini 4, Patrone 7, Rollo, Valle 2, Ferretti 2, Badano. Coach: Robello.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 4, Cavallaro 9, Zerbino, Fazio 8, De Paoli 4, Massabò, Pintus 21, Gallo 3, Barnini 8, Khelifi 6, Capittini 2, Grosso. Coach: Guida. Assistenti: Calvia e Milo.

