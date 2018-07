Terrile (Pd): caos Anagrafe Comune di Genova, 2 settimane per ottenere certificato di morte

“La carenza di personale e la sostituzione del sistema informatico degli Uffici anagrafe comunali sta producendo un vero e proprio caos con gravi danni per i cittadini. Ci vogliono almeno due settimane per ottenere un certificato di morte, documento indispensabile per avviare le procedure burocratiche a seguito del decesso di un familiare, e i genovesi che si presentano allo sportello vengono semplicemente invitati a tornare dopo qualche giorno per verificarne il rilascio, che puntualmente non arriva”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere comunale ed ex segretario provinciale del Pd genovese, Alessandro Terrile.

“Non è uno stratagemma – ha aggiunto Terrile – per aumentare la popolazione residente che nonostante le promesse del Sindaco è calata anche nel 2017 di 3.504 unità, secondo l’ufficio statistico comunale. Purtroppo, le disfunzioni nei servizi civici sono a 360 gradi: ci vogliono ore per ottenere il rinnovo di una carta d’identità, e da settimane è sospeso il comodo servizio di rilascio di certificati on-line. Il potenziamento del personale degli uffici Anagrafe è oggi una priorità non più rinviabile. Oggi pomeriggio ho presentato in Consiglio Comunale un’interrogazione che non è stata discussa per mancanza di tempo. Attenderò la risposta scritta, auspicando che insieme a quella arrivi dalla Giunta la soluzione a questo inammissibile malfunzionamento”.