Ternana-Sampdoria, sfida che manca da venti anni in serie B

L’ultima sfida tra Ternana e Sampdoria in Serie B risale al maggio 2003 (1-1), con le due squadre che erano guidate rispettivamente da Mario Beretta e Walter Novellino.

Ben cinque delle sette sfide disputate in Umbria tra Ternana e Sampdoria in Serie B sono terminate in parità, incluse tutte le ultime tre – completano il bilancio una vittoria a testa in queste sfide.

La Ternana non ha vinto alcuna delle ultime cinque gare di esordio stagionale in Serie B (1N, 4P), perdendo le due partite più recenti di questo tipo e incassando due gol in ciascuna di queste due sfide.

La Sampdoria ha pareggiato la sua ultima gara di esordio stagionale in Serie B (2-2 vs Padova nel 2011), dopo tre vittorie e due sconfitte nelle precedenti cinque partite di questo tipo nella competizione.

La Ternana ha perso le ultime tre gare casalinghe in Serie B (con Cristiano Lucarelli in panchina) e potrebbe infilare più sconfitte interne consecutive nel campionato cadetto per la prima volta dal periodo tra aprile 2018 e settembre 2021 (cinque in quel caso).

La Sampdoria ha perso le sue ultime due partite in Serie B nel maggio 2012 (contro Pescara e Varese) e potrebbe incassare tre sconfitte consecutive per la prima volta dall’aprile 2000, con Giampiero Ventura in panchina (tre).

La Ternana ha perso 21 punti da situazione di vantaggio nella scorsa regular season, solo il Palermo (25) ha fatto peggio nella Serie B 2022/23.

La Sampdoria è la squadra che ha registrato la più bassa percentuale realizzativa nella scorsa stagione tra le formazioni presenti nei maggiori cinque campionati europei: 6.4%, frutto di sole 24 reti su 378 conclusioni totali tentate.

Solo Eric Botteghin (88) e Biagio Meccariello (83) hanno intercettato più volte il possesso del pallone rispetto a Frederik Sørensen (63) tra i giocatori di movimento nella passata regular season di Serie B.

Fabio Borini, neoacquisto della Sampdoria, ha fornito otto assist nella scorsa stagione di Super Lig turca – meno solo di Guilherme del Konyaspor (nove) e Kerem Aktürkoglu del Galatasaray (11).