Sudtirol-Spezia, primo precedente tra le due squadre in serie B

Primo confronto in assoluto in Serie B tra Südtirol e Spezia; l’ultimo precedente in campionato tra le due squadre risale al 22 aprile 2012, in Serie C, con la vittoria interna per 2-1 dei liguri.

Il Südtirol ha perso la gara di debutto dello scorso campionato cadetto (0-2 a Brescia), una sconfitta che fu seguita da altre due gare perse, prima di trovare la vittoria alla quarta giornata contro il Pisa.

Lo Spezia ha vinto la sua ultima gara di debutto stagionale in Serie B (3-0 sul campo del Cittadella, nel 2019), dopo che nelle precedenti sei partite di questo tipo nella competizione aveva raccolto in totale due punti.

Nonostante abbia chiuso la stagione regolare al sesto posto, guadagnando poi l’accesso alla semifinale play-off, il Südtirol nella passata regular season di Serie B è stata la seconda peggior squadra per tiri totali (398, cinque più del Cosenza) e l’ultima in assoluto per possesso palla medio (38%).

Lo Spezia ha tentato 423 tiri totali nella Serie A 2022/23 (escluso lo spareggio vs Verona), segnando solo 31 gol, per una percentuale realizzativa del 7.3%, superiore solo a quella dell’ultima classificata Sampdoria (6.4%).

Raphael Odogwu è stato il giocatore di movimento del Südtirol a disputare più partite nella scorsa regular season di Serie B (37), oltre ad essere il migliore della sua squadra per tiri totali (70), occasioni da gol create (43).

Filippo Bandinelli, neoacquisto dello Spezia, tornerà a disputare un campionato di Serie B per la prima volta dalla stagione 2020/21, quando con l’Empoli stabilì il suo record di assist stagionali tra massima serie e campionato cadetto (cinque in 18 presenze).