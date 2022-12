Terminati questa mattina i lavori messa in sicurezza del tratto di strada SP 530 prevista manutenzione effettuata nei tempi

Terminati questa mattina i lavori messa in sicurezza del tratto di strada SP 530 “di Portovenere” che alcune settimane fa erano stati interessati da un incidente stradale che aveva provocato ingenti danni alle protezioni poste a difesa del passaggio pedonale in località Fezzano.

Al termine del processo di risoluzione della pratica assicurativa ed ottenuto il necessario rimborso danni, il Servizio tecnico dell’Ente ha predisposto, così come originariamente previsto e comunicato all’Ente locale competente per territorio, l’intervento di ripristino della struttura danneggiata, guard rail e relativi sostegni, che è stato attuato con procedura d’urgenza quest’oggi, anche per non gravare nel periodo festivo la rete viaria di un cantiere stradale.

Nelle prossime settimane la Provincia proseguirà nella definizione di ulteriori pratiche assicurative da definire al fine di ottenere i necessari rimborsi per danni subiti da infrastrutture viarie e, di seguito, attivare tutti i previsti interventi di ripristino conseguenti la chiusura degli iter assicurativi evidenziati.