Tennis – Festa e spettacolo tennistica col Tpra a S. Venerio

La Spezia – Festa e spettacolo tennistici al Circolo Tennis Spezia dove la bellezza di 16 coppie e 41 partecipanti in tutto fra atleti e atlete, si sono sfidati nella recentissima tappa locale del circuito “Gazzetta Tpra Challenge by Enel” a San Venerio (impeccabile l’organizzazione a cura di Pier Aldo Canessa e soddisfazione del presidente del club Alessandro Caporilli); in palio soprattutto punti preziosi per qualificarsi per il Master Regionale in programma i prossimi 28 e 29 Marzo a Rapallo, nonché eventualmente per le finali nazionali del Master 1000 Atp, al Foro Italico a Roma. Ma andiamo con ordine…

Roberto Dall’Aste e Gianni Giappichini, 150 anni in due, hanno dominato ivi nel doppio maschile; hanno battuto nell’ordine Musetti e Caporale per 6-3 nei quarti di finale, la coppia formata da Tamberi e Menotti per 6-1 in semifinale e quella costituita da Faè e Rajo del Tc Follo per 6-1 nella “finalissima”.

Si sono così qualificati per il Master ligure appunto di fine Marzo: Dall’Aste, Faè, Rajo, Canessa, Calcagnini, Aliboni, Giappichini, Tamberi e Menotti.

Gran successo anche per il torneo di singolare femminile che era l’ultima tappa provinciale del Gazzetta Tpra Challenge. Ivi, la finale è stata affare tra Rossana Angelotti del Ct Sarzana e Costanza Corbani del Ceparana), entrambe sedicenni le quali hanno dato vita a una finale emozionante. Vittoria della Angelotti per 6-4.

Vanno dunque al Master regionale di Rapallo Angelotti, Siciliani, Giani, Olivier, Corbani, Bratcher, Carletto e Accardo.