Pallavolo – Poco da fare per la Zephyr con la vicecapolista

S. Stefano Magra – Al Palaconti santostefanese il risultato dice tutto e del resto quella bolognese è squadra costruita apposta per tornare in Serie A.

Per la cronaca: Zephyr con Podestà al palleggio e un Sarpong ancora in via di recupero opposto, al centro Biasotto e Comparoni, di banda (dove si sono visti pure Vescovi e Vergassola) Fabio Bottaini e capitan Fellini; in diagonale ha fatto capolino pure il giovanissimo Dario Bottaini, che è il fratello minore di Fabio, okay l’esperimento del giovane Calcagnini libero.

Fra gli emiliani Govoni in costruzione e Dombrovski in diagonale, centrali Lodi e capitan Spiga, all’ala Bortolato e Castelli con Poli libero.

Questa infine la classifica, dopo 15 giornate, nel Girone D del campionato nazionale di Serie B maschile che vede i rossoblù tuttora nettamente fuori dalla zona-retrocessione…

Sama Portomaggiore Fe e Arno Pisa punti 17, Ermgroup San Giustino Pg e Geetit Bologna 14, Querzoli Forlì e Trading Zephyr 12, Lupiestintori Pontedera e Sir Safety Monini Spoleto Pg 9, Krifi Caffè Quattro Torri 7, Volley Laghezza Spezia 6, Energiafluida Cesena Fo e Titan Services San Marino 3, Jobitalia Città di Castello Pg 2, Monteluce Promovideo Perugia 1.

Alla fine le prime due ai playoff e le ultime quattro in Serie C.

Tabellino.

ZEPHYR TRADING – GEETIT BO 0 – 3

Set: 18-25 / 23-25 / 23-25.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 2, Sarpong 7, Biasotto 5, Comparoni 9, Vergassola 0, Fellini 11, Vescovi 0, Bottaini F. 8, Bottaini D. 0, Calcagnini libero; n.e. Zaccaria, Benevelli, Vignali. All. Marselli.

GEETIT BOLOGNA: Govoni 1, Dombrovski 8, Spiga 8, Lodi 6, Bortolato 12, Castelli 11, Poli e Scalorbi liberi; n.e. D’ Orio, Trigari, Sabbioni, De Leo, Bartoli e Marcoionni. All. Asta.

ARBITRI: Buonaccino D’ Addiego e Paride.