Tennis – Ecco il weekend a San Venerio

La Spezia – Serie D di nuovo in scena, nel weekend imminnete al Circolo Tennis Spezia, dove domenica prossima 5/6 la rappresentativa del club di San Venerio riceve alle ore 14 il Tc Sarzana. In mattinata, alle 9.30 alle 12 la Evolution Sport (partner del Cts) sarà a disposizione in loco, a favore di chiunque voglia provare racchette da tennis e da padel…a proposito di quest’ultimo, giovanissimo sport, si avvicina l’ Open maschile e femminile indetto a S. Venerio quale Trofeo Carbonitalia; in programma da lunedì 27 Giugno a sabato 2 Luglio prossimi, in collaborazione con Vetitia, per informazioni ci si può rivolgere al numero di cellulare: 371 / 4470671. Montepremi ivi di 1.800,00 euro. Iscrizioni entro mezzogiorno del prossimo 25 Giugno tramite myfit.federtennis.it.