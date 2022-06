Calcio – Al D. Bosco Sp procede il 70.o

La Spezia – Altre tre annate s’avvicinano alla conclusione, al Dopo Lavoro Ferroviario spezzino, al Torneo del 70.o (anniversario) del Don Bosco Spezia. Ecco, classe per classe, ultimi risultati e programma relativo al prossimo fine settimana: con premiazioni al termine d’ogni finale…

Primi Calci 2013

D. Bosco Sp Rocco- Levante 1-3, La Foce-Ceparana 1-2, D. Bosco Sp Nero-Canaletto Sepor 7-2, Colli Ortonovo-Tarros Sarzanese 1-0.

Sabato 4/6

Ore 15.30 / Finale per 7.o e 8.o posto D. Bosco Sp Rosso-La Foce.

Domenica 5/6

Ore 9-30 finale per il 5.o e 6.o Levante-Ceparana, 11.45 finale per il 3.o e 4.o Canaletto S.-Tarros S. e finale per il 1.o e 2.o D. Bosco Sp Nero-Colli O.

Primi Calci 2014

D. Bosco Sp Nero-Levante 0-7, Spezia-Femminile Madonnetta 3-0, D. Bosco Sp Rosso-La Foce 2-3, Arci Pianazze-Canaletto 3-2.

Sabato 4/6

Ore 15.30 finale per il 7.o e 8.o posto D. Bosco Sp Nero-Madonnetta e 16.15 finale per il 3.o e 4.o D. Bosco Sp R.-Canaletto.

Domenica 5/5

Ore 10.15 finale per il 5.o e 6. Levante-Spezia Femm. e finale per il 1.o e 2.o La Foce-A. Pianazze.

Piccoli Amici 2015

Ceparana-Spezia Popolare 0-1, Levante-Pianazze 2-1, La Foce-Canaletto 1-3, D. Bosco Sp-Follo 6-0.

Sabato 4/6

Ore 16.15 finale per il 5.o e 6.o posto Spezia Pop.-D. Bosco Sp.

Domenica 5/6

Ore 9-30 finale per il 7.o e 8.o Ceparana-Follo; 11 finale per il 3.o e 4.o Pianazze-La Foce e finale per il 1.o e 2.o Levante-Canaletto.