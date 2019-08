Tedesca morta Porto Antico, Ruota panoramica posta sotto sequestro

Com’era prevedibile, dopo i tragici fatti, di venerdì 2 agosto, che hanno visto una turista tedesca di 55 anni gettarsi dalla ruota panoramica del Porto Antico e morire per l’impatto al suolo, la Procura della Repubblica di Genova per ordine del Sostituto Procuratore della Repubblica Valentina Grosso ha emesso, ieri, un drecreto di sequestro per l’impianto (Art 253 e seguenti c.p.p.) aprendo un procedimento nei confronti di ignoti.

Nel Decreto di Sequestro che è stato affisso alla ruota panoramica, si legge: “Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di: Ignoti, Persona sottoposta ad indagini per il reato di cui l’art. 589 CPP.

Ritenuta la necessità di acquisire al procedimento quanto segue: Ruota Panoramica sita nella zona dell’Expò Genova.

Essendo necessario effettuare accertmenti tecnici sui dispositivi di sicurezza della ruota, in quanto trattasi di corpo del reato ee/o di cosa pertinente al teato, visto l’art. 253 c.p.p., dispone il sequestro di quanto sopra indicato, delegando per l’esecuzione Ufficiali di Polizia Giudiziaria de UPGSP Questura di Genova che cureranno l’esecuzione del provvedimento”. 3/7/2019.

Dal canto loro i titolari della Ruota panoramica sostengono di aver sempre osservato scrupolosamente tutte le norme di sicurezza, quelle evidenziate da un cartello posto sulla giostra che vietano l’ingresso, per esempio, ai bambini di altezza inferiore a 120 cm se non accompagnati, a persone sofferenti di malattie cardiache, a donne in stato di gravidanza, a persone sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, a persone che soffrono di attacchi di panico, claustrofobia, vertigini o nause e persone con disturbi comportamentali.

