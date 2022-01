Teatro di Cicagna, sabato 5 febbraio in scena l’Ispettore Drake

Dopo i successi firmati dal maestro degli equivoci Ray Cooney, Gli Allegri Chirurghi, Doppia Corsa, liberamente tratta dalla commedia brillante Taxi A Due Piazze, La Moglie di Chi?, torna al Teatro Comunale di Cicagna sabato 5 febbraio 2022 ore 21 la COMPAGNIA DELL’ALBICOCCA di Genova con un testo di David Tristram, uno degli autori di commedie più popolari e interpretati nel Regno Unito, L’ISPETTORE DRAKE E IL DELITTO “PERFETO” con la regia di Paolo Pignero.

L’ISPETTORE DRAKE E IL DELITTO “PERFETO” è l’eccellente e frenetica farsa di un misterioso omicidio

in una nebulosa Londra di un’epoca retrò non meglio specificata, dove una donna scompare dalla sua lussuosa villa senza lasciare traccia.

Si tratta della bellissima moglie del miliardario Rupert Short, principale sospettato di omicidio.

Ma se Rupert Short è il colpevole, perché denuncia personalmente e prontamente la scomparsa della consorte, pretendendo perfino che le indagini siano affidate al migliore Detective di Londra?

Sarà infatti quest’ultimo, nella persona dell’infallibile Ispettore Drake che, nonostante i pasticci del Sergente Plod, poliziotto volenteroso ma idiota, a smascherare il colpevole in quello che sembrava essere … un Delitto PerfeTo…

Personaggio surreale al servizio di un thriller surreale, l’Ispettore Drake, racchiude in sé tutti i luoghi comuni del detective esasperati all’ennesima potenza, fino ad ottenere una miscela esplosiva e irresistibilmente comica. La sua incompetenza, malcelata da un atteggiamento serioso e beffardo, è resa esilarante dall’accoppiata con il sergente Plod, il peggior assistente che un detective possa avere quando si sta indagando su un omicidio.

Fitti misteri, oscuri segreti ed assurdi equivoci in una Commedia Noir dalla comicità surreale dove continue e inaspettate gag e innumerevoli colpi di scena garantiscono ricche risate.

L’omicidio non è mai una cosa piacevole, specialmente per chi viene ammazzato.

La Compagnia dell’Albicocca nasce a Genova il 9 Marzo 2015 con lo scopo di divertirsi e divertire il pubblico e, attraverso il divertimento, offrire l’opportunità agli attori di approfondire le proprie attitudini comiche attraverso ruoli brillanti.

Con Gli Allegri Chirurghi di Ray Cooney e Pagamento alla Consegna di Michael Cooney, figlio di Ray, il cui stile si fatica a distinguere da quello paterno, si aggiudica molti premi.

Con Massimiliano Bet, Mauro Donnarumma, Andrea Majorana, Francesca Misley, Alessandra Pierotti

Musiche originali Claudio Cantelli, Alessandra Pierotti

Effetti sonori Cipriano Donnarumma, Claudio Cantelli

Biglietti – Intero € 12,00 – Ridotto € 10,00

►orario biglietteria

La biglietteria del Teatro Comunale di Cicagna è aperta nei giorni di spettacolo serale dalle ore 18.00 e nei giorni di spettacolo pomeridiano dalle ore 14.00 .

Telefono biglietteria: 0185 1908295 – 349 0960750

►Prenotazioni/ Basta un SMS Informazioni e prenotazioni ai numeri 0185 1908295 – 349 0960750 E’ possibile prenotare con un SMS o Messaggio WhatsApp al numero 349 0960750 indicando data dello spettacolo, proprio nome e cognome, numero di posti e numero telefonico della persona referente del gruppo. Riceverete un SMS risposta di avvenuta prenotazione

I biglietti prenotati vanno ritirati entro 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

►Riduzioni

Hanno diritto alla riduzione gli spettatori previa esibizione documento che attesti il diritto

▪ sotto i 18 anni

▪ sopra i 65 anni

▪ studenti universitari

▪ gruppi di 10 o più

▪ soci Coop (solo per abbonamento)

▪ abbonati al circuito GenovaTeatro

►prevendita

Gattorna – Beauty Center Profumeria – Via del Commercio 36 E/D – 3497166953.

Chiavari – Sol Diesis Strumenti musicali- Piazza Fenice 6 – Tel 0185 312259 Diritto di prevendita € 1,00

Online su www.happyticket.it

▼In ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19 prescritte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli in relazione al controllo dell’accesso e del distanziamento dei cittadini

▼ l’accesso al Teatro per poter assistere agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Super Green Pass e mascherina FFP2.

La verifica del Super Green Pass sarà effettuata all’ingresso del foyer.

Si prega di arrivare all’ingresso già muniti di QR code (digitale o cartaceo)

Si coglie l’occasione per informare che il concerto di Michele Cusato previsto per sabato 12 febbraio 2022 ore 21 è annullato.