Teatro Akropolis XI edizione di,Testimonianze ricerca

Venerdì 6 novembre alle 21, live streaming Incontro con Claudio Angelini e Bernardo Casertano del Teatro Akropolis

Enrico Piergiacomi, Università di Trento

Claudio Angelini, direttore artistico di Città di Ebla e regista

Bernardo Casertano, attore e regista

In diretta sui canali YouTube e Facebook di Teatro Akropolis

L’undicesima edizione del festival Testimonianze ricerca azioni, organizzato da Teatro Akropolis con la direzione artistica di Clemente Tafuri e David Beronio, prende il via venerdì 6 novembre 2020 alle ore 21 a Genova con l’incontro in diretta streaming di cui sono protagonisti Claudio Angelini, direttore artistico di Città di Ebla e regista, in collegamento dallo spazio EXATR di Forlì, e Bernardo Casertano, attore e regista, che converseranno con Clemente Tafuri e David Beronio, direttori artistici di Teatro Akropolis, in collegamento dalla Sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova. All’incontro partecipa Enrico Piergiacomi dell’Università di Trento portando al dialogo il contributo dei temi che da anni affronta nell’ambito del suo lavoro sulla teatrosofia. L’appuntamento si può seguire sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Teatro Akropolis. Con questa formula il festival prosegue, come previsto, fino a sabato 14 novembre.

L’incontro con Claudio Angelini e Bernardo Casertano è innanzitutto l’incontro tra due autori, due artisti che hanno declinato in modi diversi le loro ispirazioni più profonde rivolgendosi al teatro come luogo dove fosse possibile dare corpo ad un precipitato delle loro traiettorie poetiche. Ma è anche l’incontro tra un regista e un attore. Claudio Angelini ha saputo dare una progettualità radicale e inedita alle tematiche inerenti alla scena come luogo di conoscenza e di prassi politica. Bernardo Casertano ha percorso itinerari teatrali spesso diversi tra loro, sia come interprete sia dedicandosi a lavori propri.

L’undicesima edizione di Testimonianze ricerca azioni si svolge on line in ottemperanza ai provvedimenti presi nell’ultimo DPCM del 25 ottobre 2020. Negli spazi teatrali che avrebbero dovuto accogliere gli spettacoli verrà trasmesso in streaming un ciclo di serate con gli artisti, a loro volta in collegamento da altri spazi teatrali o pubblici. Sono occasioni per discutere direttamente con gli artisti del loro lavoro, dei processi di creazione artistica degli spettacoli che, per ora, non possiamo vedere, e della crisi che stiamo attraversando tutti. I teatri, presidi di civiltà, sono chiusi ma vivi.

Biografie

Claudio Angelini è autore e regista, fondatore, nel 2004, del collettivo artistico Città di Ebla e direttore artistico del festival internazionale Ipercorpo. Tra i suoi lavori ricordiamo: Progetto Pharmakos (2006), La metamorfosi (2010), The dead (2012), Suite Michelangelo (2013), Corpo Centrale (2017), Il dottor Semmelweis. Creazione scenica liberamente tratta dal racconto di Céline (2020). Tra le pubblicazioni ricordiamo Pharmakos, con Gianluca “Naphtalina” Camporesi (Bolis Edizioni 2009), e Impazzire di pietà per le cose che stanno morendo (in Teatro Akropolis. Testimonianze ricerca azioni, vol. III, AkropolisLibri – Le Mani 2012; successivamente in Il teatro e il suo dopo. Un libro di artisti in omaggio a Marco De Marinis, a cura di F. Acca e S. Mei, Editoria & Spettacolo 2014).

Bernardo Casertano è attore e regista. La sua formazione artistica comincia al Teatro dei Cocci di Roma, sotto la guida di Isabella Del Bianco e Cristiano Censi. Il suo percorso è segnato, tra le altre, da personalità come Eugenio Barba, Julia Varley, Danio Manfredini, Anton Milenin, Giancarlo Sepe, Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco, Roberto Latini, Jean Paul Denizon, Roberto Castello. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo La perfetta imperfezione (in Teatro Akropolis. Testimonianze ricerca azioni, vol. VII, AkropolisLibri 2016).

Enrico Piergiacomi è cultore delle materie di Storia della filosofia antica e di Storia del teatro presso l’Università di Trento. Cura la rubrica Teatrosofia su «Teatro e Critica». Tra le sue pubblicazioni: Storia delle antiche teologie atomiste (Sapienza Università Editrice 2017).