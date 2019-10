Tappeti, borse di lusso e Rolex falsi per 60mila euro: denunciati 2 genovesi

La scorsa settimana a Recco alcuni residenti hanno segnalato ai carabinieri che due sconosciuti si aggiravano a bordo di un furgone con fare sospetto.

Pertanto, i militari sono intervenuti e hanno fermato il mezzo per un controllo di routine.

I due, un uomo e una donna, sono stati identificati in un 41enne e in una 73enne, entrambi genovesi gravati da pregiudizi di polizia.

Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di merce di vario genere tra cui: tappeti persiani, borse di note marche di lusso, orologi rolex, certificati di qualità e talloncini adesivi in bianco e anelli in oro bianco, il tutto per un valore commerciale stimato in circa 60.000 euro.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno accertato che gran parte della merce era contraffatta così come i certificati di qualità.

Pertanto, sono stati denunciati in stato di libertà per “tentata truffa, introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione”.

La merce è stata sequestrata.