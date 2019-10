Voci nell’Ombra, domani al Ducale protagonista il doppiaggio cinematografico

Senti chi parla!. Appuntamento per domani, mercoledì 9, alle ore 18, presso la Sala Munizioniere a Palazzo Ducale di Voci nell’Ombra, incontro pubblico incentrato sull’universo mondo del doppiaggio cinematografico.

Nell’ambito della manifestazione sul doppiaggio Voci nell’Ombra, sarà presentato al pubblico, in anteprima nazionale il libro di Claudio G. Fava “Il mio cinema”, edito da Falsopiano, che raccoglie in due volumi una selezione di oltre 250 recensioni suddivise per registi: da Aldrich a Kubrick e da Leone a Zinnemann.

Commenti critici scritti per il Corriere Mercantile e la rivista Il Cinematografo, dagli anni ‘60 fino ai ‘90. I due volumi, golosità editoriale per gli appassionati di cinema, sono anche uno spaccato di vita e di cultura della nostra città in quegli anni dove tutti andavano al cinema e la pagina del Mercantile, contenente la programmazione delle sale, era la più letta del quotidiano.

Ora questi preziosi testi riprendono nuova vita. L’immensa cultura e il garbo che hanno caratterizzato l’uomo e il giornalista Fava, tornano almeno in parte in questi due volumi, completati da una prefazione di Nuccio Lodato, una nota di Oreste De Fornari ed una postfazione di Valerio Caprara.

Al termine della presentazione sarà proiettato il film “Cyrano mon amour” con la partecipazione recitativa dei doppiatori del film.

Marcello Di Meglio