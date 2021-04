Tanti Top 10 mondiali agli Internazionali di Alassio

ALASSIO- E’ tornato il sole ad Alassio sui Campionati Internazionali d’ Italia, giunti alla 52esima edizione. Molto soddisfatto ci è apparso il direttore del torneo John Skordis che abbiamo incontrato questa mattina nella segreteria dell’ Hanbury Tennis Club: “ La pioggia dei giorni scorsi – ci ha detto Skordis- ha ritardato un po’ l’ organizzazione dei vari tabelloni del torneo, ma contiamo di recuperare. Siamo molto soddisfatti per come si sta svolgendo la manifestazione. Malgrado la presenza straniera si sia infatti dimezzata rispetto alle edizioni precedenti il numero di partecipanti è elevato ed il livello del torneo resta notevole. Tanto che ben nove giocatori presenti ad Alassio occupano posizioni di rilievo nella classifiche del ranking mondiale”.

Il torneo alassino è infatti impreziosito dalla presenza di validissimi master che occupano le Top 10 del ranking mondiale.

In campo femminile si tratta di Simona Isidori, numero uno al mondo, che è impegnata nelle Over 50, Elisabetta Morici numero 7 mondiale, che sta giocando fra le Over 55 e Valentina Padulo (che occupa la posizione numero 4 fra le Over 45).

In campo maschile i giocatori fra i topo 10 al mondo sono invece lo spagnolo Pablo Sempsum (n.3, fra gli Over 55), il francese Bruno Renoult (4 negli Over 70), il tedesco Bernd Martin (n. 7 sempre negli Over 70), e gli italiani Pierluigi Castagna (n.10 nei Master 60), Giovanni Agostini ( n.6 nei Master 80) e Riccardo Bussoloti ( n. 7 sempre fra i Master 80).

Ad organizzare i 52esimi Campionati Internazionali d’Italia di Tennis per Veterani è il Tennis Club Hanbury con l’ ITF Senior, il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio ed il sostegno di tanti sponsor e partner.

Questi i risultati degli ultimi incontri disputati.

M 60. Adriano BASSO batte Giovanni DE STEFANO 6-1, 6-3.

M 70. Jean Lubin (FRA) batte Carlo PIRANI 6-1, 3-6, 6-3; Bernd Martin (GER) batte Giantullio Cornalba 6-0,6-0.

M 75. Gabriele VIZIO batte Mario RATTI 6-1, 6-4; Andrea MASSIRONI batte Mario Zamperlini 2-6, 6-3, 6-3.

CLAUDIO ALMANZI