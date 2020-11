Tamponi, in Fiera attivato ambulatorio mobile. Asl 3: raddoppiare capacità di prelievo

Oggi si amplia ulteriormente l’offerta dell’Asl 3 Genovese sul territorio per effettuare i tamponi.

“Alla Fiera del Mare – hanno spiegato ieri i responsabili – sarà attivo dalle 9.30 alle 15.30 l’ambulatorio mobile per l’esecuzione dei molecolari (rinofarigei) in drive-through prenotati attraverso il servizio di Igiene e sanità pubblica.

Il nuovo punto si trova, come il precedente, all’interno del Padiglione B Jean Nouvel, dove si potrà accedere in auto, motoveicolo o bicicletta”.

“Questa nuova apertura – ha spiegato il direttore generale Luigi Carlo Bottaro – rappresenta un importante incremento della capacità di esecuzione dei tamponi molecolari, che nella giornata odierna nel solo centro di Quarto ha toccato la cifra record di 370. L’obiettivo finale è di raddoppiare le capacità di prelievo”.

Sempre domani si arricchisce anche la mappa sul territorio dei tamponi rapidi antigenici in accesso diretto e a piedi. A Recco, presso l’ex Ospedale Sant’Antonio (Via Bianchi, 1), ambulatorio dedicato dalle 9 alle 12 dal martedì al venerdì per gli abitanti del Golfo Paradiso.

“Dopo l’attivazione – ha aggiunto Bottaro – della Commenda di Prè nel centro Storico di Genova, dei Giardini Villa Rosa a Teglia e di Villa Bombrini a Cornigliano, anche i cittadini del levante avranno a disposizione un ambulatorio per effettuare i tamponi rapidi. All’inizio prossima settimana completeremo il programma con il punto di Struppa.

Come nelle altre sedi anche a Recco verranno effettuati tamponi antigenici rapidi, che permettono di avere il risultato in dieci minuti , in caso di non-negatività verrà eseguito contestualmente il tampone molecolare”.