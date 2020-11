Justin Bieber e J Balvin, Mood un successo inarrestabile

24k Goldncon Justin Bieber e J Balvin per la nuova versione del successo mondiale, Mood (REMIX)” ft. IANN DIOR

Il successo di “Mood” è inarrestabile! La hit già al numero 1 delle classifiche di tutto il mondo del giovane rapper della West Coast 24kGoldn feat. Iann Dior esce ora in una nuova straordinaria versione remix realizzata in collaborazione con le superstar Justin Bieber e J Balvin, disponibile in radio e in digitale (https://smi.lnk.to/moodremix)

Il brano, già certificato ORO in Italia, ha acquisito una luce completamente nuova con il tocco inconfondibile diBieber e Balvin e include anche un nuovissimo verso di Goldn.

Questo innegabile successo, che mescola generi diversi, continua a conquistare il mondo: è rimasto per 2 settimane consecutive al primo posto della Billboard Hot 100 (attualmente è al terzo posto), ha raggiunto il #1della classifica globale di Spotify, la Top 3 della Viral globale di Spotify e della classifica globale di Shazam. In Italia Mood è entrato nella Top 5 della Viral Italia di Spotify e della Apple Music Songs, nella Top 10 della classifica FIMI/GfK dei singoli e della Spotify Italia e alla posizione #24 dell’airplay radiofonico. Con 630 milioni di stream globali, “Mood” ha raggiunto il #1 della classifiche dei singoli in 13 paesi.

Goldn e Iann hanno eseguito la canzone ieri a The Ellen DeGeneres Show, dopo un’esibizione in anteprima al Jimmy Kimmel Live la settimana prima.

24kGoldn sta lavorando al suo album di debutto, El Dorado, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.

24kGoldn ha debuttato sulle scene nel 2019 con il suo singolo di debutto (certificato PLATINO RIAA), “Valentino”. Spinto da subito da numeri impressionanti su TikTok e superando oggi 400 milioni di riproduzioni tutto il mondo, il 19enne ha raggiunto la popolarità su larga scala conquistando oltre 40 classifiche di Spotify Viral 50 a livello internazionale. 24kGoldn ha concluso il 2019 con l’uscita del suo EP di 8 tracce, Dropped Outta College, che è rimasto per diverse settimane al numero 1 della Billboard Heatseekers Chart, firmato dal produttore “disco di PLATINO D.A. Domani L’EP include tra gli altri “City Of Angels”, brano che è entrato in oltre 40 classifiche di Spotify Viral 50 e che conta più di 375 milioni di stream in tutto il mondo. Goldn ha letteralmente “abbandonato il college”, sapendo che era arrivato il momento di inseguire il suo sogno. Da allora, è stato in tournée in apertura dei concerti di Landon Cube e YBN Cordae, e si è esibito al Rolling Loud. È stato protagonista di articoli su Billboard, Variety, Lyrical Lemonade, No Jumper, Complex e Rolling Stone, per citarne alcuni, oltre ad essere stato definito uno degli Artisti in ascesa su YouTube e uno degli XXL’s 2020 Freshmen.