Tamponamento tra tir su A12: coda tra Recco e Chiavari, altra su A26

Questa mattina, intorno alle 9, si è verificato sull’autostrada A12 all’altezza di Chiavari, un tamponamento tra due mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino e nessun automobilista è rimasto ferito.

L’icidente è avvenuto tra un autoarticolato e un altro mezzo pesante all’altezza al chilometro 31.1 direzione Rosignano. ISul posto è intervenuta la polizia stradale per gestire traffico e spostamento dei mezzi: Allertatati anche i soccorsi sanitari ma per fortuna non è stato necessario predisporre il trasferimento degli automobilisti in ospedale.

Sul tratto interessato dall’incidente si segnala una coda di 3 km tra Recco e Chiavari.

Un’altra coda di 2 chilometri è presente sulla A26 Genova Voltri-SS 33 Sempione-Gravellona Toce al Km 8.7 in direzione Gravellona toce tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do