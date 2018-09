Tamponamento A10 in galleria tra Spotorno e Feglino | Foto

Ieri sera, intorno alle 23.30, la squadra 1A della Centrale dei Vigili del Fuoco di Savona è intervenuta sull’ Autostrada A10 nella galleria tra Spotorno e Feglino in direzione Ventimiglia dove una Renault con a bordo due persone per cause in via di acertamento ha tamponato un mezzo pesante che la precedeva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estricato le due persone dall abitacolo non prima di avere aperto l autovettura grazie all utilizzo del gruppo da taglio oleodinamico con cesoia e divaricatore con i quali sono riusciti a tagliare e allargare le lamiere per estrarre i feriti dall abitacolo.

L’intervento è durato circa 2 ore. Sul posto anche 118, l’automedica, un’ambulanza, la polizia stradale, un carroattrezzi e gli ausiliari del traffico di Autostrade.