Sydney, 27enne genovese muore in un incidente stradale

Paola Toscano, una genovese di 27 anni è morta in un incidente stradale avvenuto l’altra sera a Sydney.

La 27enne si era trasferita in Australia circa tre anni fa e faceva la cameriera.

E’ possibile che la giovane sia stata colta da un colpo di sonno mentre era alla guida della sua Golf.

L’auto fuori controllo è andata a sbattere contro un jersey di cemento nella zona di Pyrmont, all’altezza del ponte di Anzac.

Si è trattato di un urto molto violento che le è stato fatale con la ragazza che è deceduta in ospedale.

La giovane era quasi a casa e non c’era praticamente traffico. Infatti, nel sinistro, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

A dare l’allarme alla Polizia il fidanzato preoccupato perché non riusciva più a contattarla.

I genitori, ora, sono in attesa che le Autorità australiane diano il via libera per far rientrare la salma a Genova.

Paola Toscano era una gran tifosa blucerchiata e seguiva le partite anche dall’Australia. I tifosi della Samp, per questo, l’hanno voluta ricordare stendendo uno striscione nei pressi della gradinata sud.