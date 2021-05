Sventola bandiera blu sulle spiagge di Varazze

Oggi Varazze per la ventesima volta torna ad ottenere il riconoscimento della Bandiera Blu

Questa mattina la FEE (Foundation of Environmental Education) nell’ambito della conferenza a carattere nazionale ha presentato le Bandiere Blu 2021 per le spiagge italiane e, con soddisfazione, il Vicesindaco Luigi Pierfederici comunica che anche quest’anno sul litorale di Varazze sventolerà la Bandiera BLU.

“Varazze ha raggiunto la sua ventesima Bandiera Blu, un risultato importante e significativo – evidenzia il Vicesindaco – a dimostrazione, nonostante le difficoltà per il Covid ed in particolare la situazione derivata dagli eventi meteo avversi del novembre 2019, del costante impegno per la gestione ambientale del proprio territorio, portato avanti tra le priorità dell’Amministrazione comunale, tramite importanti lavori di riqualificazione territoriale, opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, costante manutenzione dei sottoservizi, del verde pubblico e della raccolta rifiuti differenziata, interventi di efficientamento energetico, implementazione della mobilità ciclabile. Il rinnovo della certificazione del sistema di gestione ambientale, avvenuta a dicembre scorso, è ulteriore attestazione degli obiettivi perseguiti e del processo continuo di miglioramento ambientale ormai consolidato e protratto nel tempo”.

“La Bandiera Blu – ricorda l’Assessore all’Ambiente Mariangela Calcagno – infatti non è solo simbolo di eccellenza della qualità delle acque di balneazione, parametro fondamentale per la candidatura, ma bensì una valutazione complessiva della gestione ambientale che i Comuni costieri attuano per il miglioramento del proprio territorio, con particolare attenzione anche alle iniziative di educazione ambientale che l’Amministrazione promuove nelle scuole, a livello turistico, al fine di coinvolgere la cittadinanza e gli ospiti ad assumere sempre di più comportamenti eco-sostenibili e buone pratiche ambientali.

Quest’anno – continua l’Assessore – nonostante il perdurare delle difficoltà operative legate purtroppo ancora al Covid, le scuole varazzine sono state nuovamente coinvolte in diverse attività di educazione ambientale, alcune classi della scuola primaria G. Massone hanno seguito il programma Eco-schools della FEE ed attraverso un percorso articolato in esperienze varie sulla sostenibilità ambientale si sono candidate per l’assegnazione della Bandiera Verde, altre classi continuano con approfondimenti nell’ambito della Sezione Blu, ossia una sezione nata per approfondire le conoscenze dell’ecosistema marino, il santuario Pelagos ed altri tematismi di interesse locale.

Per concludere l’anno scolastico, nella settimana della “Giornata mondiale per l’Ambiente” abbiamo programmato alcuni significativi eventi sul territorio, in sinergia con le associazioni di pesca sportiva, nautiche, di volontariato, il Museo del Mare, con la Marina di Varazze e proseguiremo anche durante l’estate con un programma di iniziative dedicate alla Bandiera Blu 2021 che presto vi sveleremo”.

“Rinnovo, come tutti gli anni, il ringraziamento agli operatori economici, ai servizi di gestione del territorio, alle scuole, alle associazioni di volontariato, ai cittadini ed a tutti coloro che nonostante le difficoltà che il Covid ha imposto, continuano seriamente nel loro fondamentale impegno di supporto e sostegno del lavoro dell’Amministrazione comunale – conclude il Vicesindaco Pierfederici”.