Svelata la targa commemorativa ad Aldo Gastaldi, Bisagno, nel centenario della sua nascita, sulla facciata della casa natìa di Granarolo

Svelata la targa commemorativa ad Aldo Gastaldi, alla cerimonia, molto partecipata, sono intervenuti il sindaco di Genova Marco Bucci, l’arcivescovo Marco Tasca, il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnagh.

La sorella e il nipote Aldo che ha ricordato la figura del partigiano Bisagno, morto a 23 anni, il 21 maggio 1945 a Desenzano Del Garda, con la lettura di alcune significative lettere alla famiglia inviate durante la guerra di Liberazione.

«La commemorazione di Bisagno – ha detto il sindaco Bucci – è per me molto sentita perché rappresenta un faro per la sua capacità di vedere con cuore e cervello.

Ha affrontato una sfida in un momento difficile della storia e oggi è un esempio per tutti noi per affrontare con cuore e passione le sfide che dobbiamo vincere: dal Covid all’economia, Genova che vuole un ruolo nell’Europa fino alle infrastrutture.

Bisagno ci ha insegnato che le sfide si possono affrontare anche se sono difficili, con coraggio, determinazione, intelligenza, cuore e passione senza arrenderci per la nostra città e i nostri figli».

Monsignor Tasca ha poi ricordato il processo di beatificazione in corso per Bisagno.