Superenalotto, vincite ‘democratiche’ per 5+1 da 705.421,70 euro

Vincite un po’ in tutta Italia. Ora in palio per il prossimo concorso un Jackpot da 100 milioni di euro

Ancora niente da fare per il “6” per quanto riguarda il SuperEnalotto di sabato 23 ottobre, con il Jackpot che arriva a 100 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 26 ottobre.

Nel contempo è festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5+1” da 705.421,70 euro.

La giocata vincente è stata realizzata grazie ad un sistema bacheca suddiviso in 105 quote da 5 euro cadauno; ogni vincita realizza 6778,71 euro.

La vincita ha regalato un sorriso in Italia con 14 vincite in Campania, 10 in Lombardia e Puglia, 8 in Sicilia e Veneto, 6 in Emilia-Romagna, 5 nel Lazio, 4 in Piemonte, Marche e Toscana, 2 in Basilicata e Calabria e 1 in Abruzzo, Sardegna, Trentino Alto Adige e Liguria e 24 sono state realizzate tramite una giocata online.

La combinazione vincente è stata 1, 11, 12, 15, 20, 83, Jolly 46, SuperStar 80.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 735.878 vincite.

L’ultimo “6”, da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.