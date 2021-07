Superbonus, Garibaldi: necessaria proroga. Aggiornare prezziario regionale

“E’ opportuno intraprendere un’azione nei confronti del Governo affinché vengano adottate misure che proroghino il termine per l’ultimazione dei lavori legati agli interventi che beneficiano del cosiddetto ‘Superbonus del 110%’.

Inoltre, è necessario aggiornare il prezziario regionale affinché sia certificato l’aumento dei prezzi delle materie prime (ferro, acciaio, legname etc.) nel settore costruzioni e ristrutturazioni, in modo da consentire alle imprese di predisporre i computi metrici in maniera conforme all’andamento degli stessi.

In tal senso ho presentato un’interrogazione in Regione Liguria, in particolare per sapere se siano state già intraprese o se si vogliano intraprendere azioni per l’aggiornamento del prezziario regionale”.

Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).