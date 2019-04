Sulle navi Corsica Sardinia Ferries l’intrattenimento per i bambini

La Compagnia delle Navi Gialle Corsica Sardinia Ferries ha rinnovato le Family Room, in collaborazione con la Società Play Mart, l’azienda più conosciuta per i family entertainment center e per i parchi giochi indoor di qualità in Europa, che progetta aree gioco per l’intrattenimento dei bambini e delle famiglie, impiegando materiali di qualità, sicuri e duraturi nel tempo.

Le nuove scenografie colorate e divertenti, che raccontano il mare e i suoi abitanti, accoglieranno i bimbi da 1 a 10 anni e i loro genitori.

Nei locali troveranno giochi interattivi a muro e a terra, proiettore a pavimento con tappeto virtuale e Strutture Playground, cavallini Baby Rodeo, Driver Fiat 500, mega mattoni da costruzione, giochi morbidi ‘Soft Play’ per gli under 2 e sedie ‘funchair’.

Gli spazi sono stati progettati per il divertimento dei bambini, che potranno giocare nella più totale sicurezza e allegria, e per la tranquillità dei genitori, che potranno rilassarsi e godersi la traversata.

Dopo il gioco, al Self-Service e al Ristorante à la Carte li attendono i menu speciali, la richiestissima navy bag: moderno zainetto che comprende un pasto con bevande e la sorpresa del Capitano, oltre alle attenzioni di sempre: sedie per la pappa, scalda biberon e personale pronto per tutte le loro esigenze.