Genova, Torino e Milano, un patto per la crescita e triangolo industriale

A Tursi 11 città euopee firmano il Covenant of mayors su Co2

I sindaci di Genova e Torino, Marco Bucci e Chiara Appendino e Gloria Zavatta, amministratore unico della partecipata Amat in rappresentanza del Comune di Milano, hanno firmato il primo protocollo d’intesa Ge-Mi-To per sviluppare azioni di collaborazione e migliorare le politiche di resilienza.

“Tre capoluoghi del nord Italia stanno dicendo all’Europa e al mondo che si può lavorare insieme – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci – stiamo costruendo una base per il rilancio del Nord Italia a livello europeo, Liguria, Lombardia e Piemonte insieme sono una macroregione con il pil più alto d’Europa e abbiamo opportunità e potenzialità uniche che dobbiamo sfruttare per fare il salto di qualità”. “Si tratta di una collaborazione che creerà le giuste sinergie per sviluppare opportunità sul territorio”, ha proseguito Bucci.

Chiara Appendino ha sottolineato: “Abbiamo detto più volte che sarebbe stato necessario rivedere il tema del triangolo industriale in una nuova ottica e quindi rimettiamo al centro i legami tra le nostre comunità e rimettiamo al centro il tema ambientale e di sostenibilità su cui si appoggia questo importante protocollo”… “Abbiamo sempre detto che l’ambiente può essere tutelato solo lavorando insieme e ponendolo come priorità comune. E che l’esempio deve partire dalle Istituzioni.

Covenant of Mayors è un accordo con cui sindaci di varie città europee si danno obiettivi per garantire un futuro migliore al Pianeta.”

Per l’occasione Fridays for future, la rete studentesca nata dalla protesta ambientalista di Greta Thunberg, ha chiesto ai tre rappresentanti delle città di impegnarsi maggiormente per ridurre le emissioni di Co2 in linea con gli obiettivi di policy prefissati dall’UE.

Per questo è stato firmato a Genova nella Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il patto fra i sindaci ‘Covenant of Mayors’ con cui 11 città europee si sono impegnate a ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas serra entro il 2030.

Il tutto nell’ambito dell’Environment forum Eurocities.