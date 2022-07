Sul “Che” il nuovo libro di Andrea Catalani

La Spezia – Da Cristoforo Colombo a Che Guevara. Nell’arco di circa un anno e mezzo, Andrea Catalani compie un salto di quasi cinque secoli, per fermarsi davanti a un’altra personalità a parecchi carati storici (anche se non proprio quanti il grande navigatore genovese…).

Dopo “Il Commissionario – Salvate Cristoforo Colombo” l’autore spezzino pubblica infatti, sempre con la casa editrice spezzina “Il Filo di Arianna”, “Che Guevara – Gli ultimi 10 minuti del Comandante”; in mezzo, c’è stata la divagazione sportiva “Il calcio se… – 70 anni di ipotesi e congetture”, in fondo di mestiere si tratta sempre d’un giornalista sportivo.

Ma restando al paragone col libro che verte su Colombo, stavolta non si tratta d’un thriller storico, bensì di un’immaginaria rivisitazione della propria esistenza che il celebre guerrigliero sudamericano potrebbe aver compiuto agli sgoccioli della sua vita. Gli ultimi dieci minuti in proposito non sono infatti quelli in cui Ernesto sparò all’impazzata giù, nella Quebrada del Juro sul punto d’essere catturato dar Ranger boliviani, bensì quelli che potrebbero averlo separato dal colpo di grazia finale dopo la prima sventagliata di mitragliatrice. Viene cioè sposata ivi, la versione secondo la quale il Che sia stato finito in due tempi, anziché in un colpo solo. Già sanguinante a terra, riconsidera col pensiero e con somma rapidità pressoché tutti i contenuti del suo percorso umano, fra successi e delusioni. Amici e nemici. Amori e parenti. Passioni e ideali ecc. ecc. Un personaggio così uguale, così diverso, rispetto a tutti noi: per questo molto probabilmente non tramonterà mai.

La presentazione dell’ultima fatica di Catalani aprirà domenica prossima 31/7, ore 10, la seconda giornata del Val di Vara Book Festival di Varese Ligure. Nel frattempo, è già in vendita in anteprima alla libreria “Degustazione Libri”, in Viale Lunigiana 491.