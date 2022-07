Besiktas-Samp 1-1, non basta il gran gol di Sabiri

Buon pari della Samp che pareggia in amichevole sul campo del Besiktas.

Nel caldissimo Vodafone Park, gol pazzesco da quasi metà campo di Sabiri nel primo tempo poi pareggio nella ripresa di Weghorst. Per i blucerchiati questa partita ha rappresentato un ottimo test a meno di un mese dall’esordio in campionato contro l’Atalanta. Giampaolo ha visto per lunghi tratti applicati i propri principi e al termine del match può ritenersi soddisfatto. Meglio la Sampdoria nel primo tempo, mentre nella ripresa i turchi hanno mantenuto a lungo il possesso palla costringendo la squadra ligure ad abbassarsi. Una ingenuità di Vieira è risultata fatale anche se il risultato di parità è giusto.

Besiktas 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 37′ Sabiri; s.t. 20′ Weghorst.

Besiktas (4-3-3): Ersin (25′ s.t. Bilgin); Rosier, Welinton (39′ s.t. Necip), Saiss (14′ s.t. Emrecan), Oguzhan; Kartal (14′ s.t. Vardar), Salih (24′ s.t. Emirhan I.), Gedson (39′ s.t. Boyd); Ghezzal (39′ s.t. Emirhan D.), Weghorst (25′ s.t. Cenk), Muleka (14′ s.t. Nkoudou).

A disposizione: Cisse.

Allenatore: Ismaël.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (33′ s.t. Depaoli), Ferrari (24′ s.t. Murillo) Colley (33′ s.t. Leverbe), Augello (24′ s.t. Murru); Vieira (24′ s.t. Verre); Candreva (24′ s.t. De Luca), Rincón, Sabiri (33′ s.t. Damsgaard), Léris (41′ s.t. Malagrida); Caputo (41′ s.t. Yepes).

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi.

Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Bayarslan (TUR)

Assistenti: Birinci e Ozaral (TUR)

Note: ammoniti al 22′ s.t. Vieira e Weghorst per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.