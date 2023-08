Arbitri B: Di Marco per la Samp, Piccinini per lo Spezia

Designati gli arbitri del prossimo turno di serie B di Samp e Spezia, prima giornata di andata.

La designazione arbitrale per Ternana-Sampdoria, gara in programma sabato 19 agosto (ore 20.30) allo stadio “Liberati” di Terni e valida quale 1.a giornata della Serie BKT 2023/24.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Assistenti: Prenna di Molfetta e Severino di Campobasso.

Quarto ufficiale: Emmanuele di Pisa.

VAR: Abbattista di Molfetta.

AVAR: Meraviglia di Pistoia.

Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10)

L’AIA ha reso noto che sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere la sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie BKT 2023/2024, in programma domenica 20 agosto, alle ore 18, in trasferta contro il SudTirol.

L’incontro vedrà come assistenti Domenico Palermo della sezione di Bari e Paolo Laudato della sezione di Taranto. Quarto Ufficiale sarà Diop della sezione di Treviglio. Al Var Maggioni di Pistoia, Avar Longo di Paola.