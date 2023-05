Sudtirol-Genoa 0-0, vincono le difese al Druso di Bolzano

Il Genoa trova un pari al termine di una partita tattica contro il Sudtirol ma, complice il pari del Cittadella a Bari, il Grifone avvicina ancora di più la serie A.

Il Genoa ha controllato a larghi tratti, dopo un inizio equilibrato, non sfruttando le poche indecisioni della difesa di casa, soprattutto al 23′ con un cross basso dalla destra di Gudmundsson che incredibilmente il portiere Poluzzi non blocca, la palla è passata davanti alla porta senza che nessun giocatore in rossoblù sia riuscito a intervenire. Nel finale è il Sudtirol a sfiorare la rete del vantaggio, con un tiro a colpo sicuro di Odogwu a due passi da Martinez, ma il portiere rossoblù riesce a opporsi addirittura con il tacco, in salto. Un vero e proprio miracolo. Difficile per il Genoa sfondare, con il Sudtirol che si chiude bene e prova a essere efficace in ripartenza. Dubbi al 16′ quando Masiello colpisce con un braccio il pallone e poi Gudmundsson arriva al tiro, niente rigore per l’arbitro.

Nella ripresa qualche emozione in più. Al ’53 Sudtirol che va in rete in stile rugby con una lotta corpo a corpo con Odogwu che spinge Sturaro. Il centrocampista del Genoa cade su Martinez, colpendolo con una testata. Fischio dell’arbitro e gol annullato.

Occasione Genoa al ’64 quando Badel appoggia per Ekuban, sponda per Gudmundsson e destro a giro che si stampa sul palo interno. Il Sudtirol poi si rifugia in angolo, non sfruttato dal Genoa.

Dieci minuti più tardi sinistro teso di Frendrup in area, tentativo di piede al volo di Badel, palla fuori di un soffio. Nel finale giallo per un contatto su Ekuban non sanzionato da Di Bello con il rigore. Espulsi sia Bisoli che Gilardino nel finale.

Sudtirol: Poluzzi, De Col, Masiello, Zaro, Celli (81′ Curto), Rover (74′ Cissé), Tait, Belardinelli (81′ Fiordilino), Casiraghi (88′ Schiavone), Mazzocchi (46′ Lunetta), Odogwu.

Allenatore: Bisoli.

A disposizione: Siega, Vinetot, Davi, Carretta, Larrivey, Minelli, Giorgini.

Genoa: Martinez, Dragusin, Bani, Vogliacco, Frendrup, Sturaro (77′ Jagiello), Badelj, Strootman, Criscito (49′ Hefti), Gudmundsson, Coda (46′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Semper, Aramu, Lipani, Yalcin, Puscas, Salcedo, Matturro, Sabelli, Dragus.

Arbitro: Marco di Bello.

Ammoniti: Vogliacco (G)

Espulsi al 92′ Bisoli e Gilardino.