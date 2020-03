Successo per la collettiva “Cat 2” a Villa Groppallo

SAVONA. 3 MARZ. Malgrado il Coronavirus ha ottenuto un certo successo di pubblico e di critica la interessante collettiva “Cat 2” ospitata a Villa Groppallo che ha visto esposte le opere di una ventina di artisti contemporanei italiani e stranieri.

Questo l’elenco degli artisti presenti nella Collettiva d’ Arte: Roberto Bertagnin, Anna Codispoti, Rosalina Collu, Mihaela D’Amaro, Claudia Laratta, Rosanna La Spesa, Laura Macchia, Cristina Mantisi, Ingrid Mijich, Laura Peluffo, Ylli Plaka, Silvana Prucca, Mariella Relini, Anna Maria Rossini, Michela Savaia, Gabriella Soldatini, Rita Spirito, Elisa Traverso e Lilia Viriglio.

“La collettiva- ci ha spiegato il noto editor e collezionista Armando D’Amaro- che presenta opere di notevole interesse è stata anche una occasione per tutti coloro che ancora non avevano mai visitato Villa Groppallo per ammirare la bella collezione permanente di Arte Moderna e Contemporanea che presenta opere di artisti non solo locali, ma anche di livello nazionale come Paolini, Raimondi, Cavaliere, Ferreri, Barsotti, Bertagnin, Bonfiglio, Cabiati, Collina, Mazzullo, Nencioni, Spirito, Tinti e Galbiati. Di notevole interesse soprattutto alcune opere di Arturo Martini, uno dei massimi scultori del Novecento italiano, che ha anche vissuto e lavorato a Vado”.

Ad organizzare l’evento sono stati il Comune di Vado in collaborazione con il Museo Civico Martini, la Cooperativa Arca ed il contributo del CID (Centro Iniziativa Donna) e del “Gruppo Amiche di penna”.

Da segnalare infine il simpatico vernissage dedicato ai Mici organizzato dal CID.

