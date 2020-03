“A Scuola di Sport”: aprono le iscrizioni per l’edizione 2020

A Scuola di Sport” è il progetto promosso da SmartSport e Stelle nello Sport con il sostegno di U.C. Sampdoria e IBSA ITALIA e in partnership con realtà importanti territoriali come AMIU, Montallegro e Panarello. Annovera inoltre il patrocinio di MIUR, CONI, CIP, Regione Liguria e Comune di Genova.

“A Scuola di Sport” è un evento ludico-sportivo per le classi prima e seconda delle Scuole Primarie del Comune di Genova. I giovanissimi alunni possono giocare ed allo stesso tempo imparare insieme emozionanti sport di squadra o in gruppo come atletica, basket, bocce, calcio, calcio freestyle, ginnastica, judo, pallavolo, rugby, tennis.

La partecipazione avviene esclusivamente di classe e non vi è alcun tipo di competitività. “Imparare giocando” è lo slogan identificativo del progetto. Nel solco del gioco e del divertimento più puro, infatti, i bambini socializzano creano uno spirito positivo slegandosi da concetti di competizione e ricerca del risultato.

“A Scuola di Sport” si sviluppa nei Municipi genovesi con 10 tappe nei quartieri (1 per ogni Municipio + 1 una tappa a sorpresa in un luogo caratteristico e significativo del Comune di Genova) previste nel periodo compreso tra il 23 Marzo e il 30 Aprile 2020 a cui segue la grande festa finale, ovvero l’Olimpiade delle Scuole in programma al Porto Antico Venerdì 22 Maggio nel giorno di apertura della Festa dello Sport.

Agli alunni nelle due fasi della manifestazione sarà proposta la pratica sportiva in diverse discipline mediante laboratori ludico-didattici senza alcun tipo di competizione: quattro sono le discipline proposte nella fase di Municipio ad ogni classe mentre sono invece due quelle proposte sempre a ciascuna classe nella Olimpiade delle Scuole. Saranno insegnati i gesti tecnici basilari degli sport protagonisti del progetto. L’apprendimento verrà incentrato sul principio di “impara-giocando” tramite il quale gli istruttori di ogni Federazione proporranno agli alunni degli esercizi ludici con cui imparare le basi delle diverse discipline.

In ogni tappa di Municipio sarà presente inoltre un laboratorio educazionale sul tema del riciclo e raccolta differenziata per stimolare gli alunni su questa tematica attuale e significativa.

Le iscrizioni sono aperte sul sito web www.ascuoladisport.it fino a Lunedì 23 Marzo.

Per qualsiasi informazione le Scuole potranno scrivere alla mail catanzano@smartsport.marketing.