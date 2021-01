Successo manifestazione a Quarto, comitato Campanule ringrazia i genovesi

“Tutto il COMITATO di CAMPANULE ringrazia i cittadini, le associazioni, i comitati cittadini, le testate giornalistiche e le organizzazioni politiche che venerdì scorso si sono mossi per dare voce alla nostra manifestazione e sostenere le centinaia di cittadini di Quarto”.

Lo hanno riferito i responsabili del comitato di Genova Quarto.

“Oltre 200 – hanno aggiunto – per dire che il verde, i beni comuni, il sudore dei cittadini meritano rispetto.

No alla RIMESSA AMT

No alla DEVASTAZIONE del territorio.

Speciale ringraziamento a

Coordinamento per Quarto Ex Op

Comitato per la difesa delle Mura e del Parco del Righi

Comitato Quarto Pratone

Comitato della Castagna di Quarto

Comitato per Campostano

Comitato Certosa

Cittadini Sostenibili

Legambiente

Free sport asd

Ats e associazione Si può fare

Ai tanti esponenti politici presenti

Agli operatori dellapolizia di Stato e della Polizia Municipale

Ai GENOVESI che venerdì hanno reso davvero meravigliosa la piazza del LEVANTE”.