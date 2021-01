Spezia-Udinese, Italiano: Dovremo giocare con aggressività

Alla vigilia della prima gara del girone di ritorno, in casa contro l’Udinese, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara: “E’ stata una settimana intensa che ci ha visto in campo giovedì sera e che ci vedrà nuovamente in campo domani alle 12:30 per una partita per noi molto importante, preparata in poco più di un allenamento.

Cercheremo di mettere in difficoltà l’Udinese come accaduto nella gara d’andata; sappiamo che i friulani hanno a disposizione elementi di altissimo livello e sono una squadra organizzata, pertanto non dovremo permettere loro di esprime tutte le proprie qualità, mettendo in campo aggressività in entrambe le fasi.

La sfida di domani è la prima di diciannove gare da affrontare con spirito battagliero e sono sicuro che ognuno dei miei ragazzi risponderà ancora una volta presente, proprio come hanno fatto fino ad oggi; abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo con tutte le nostre forze.

Galabinov ha una fisicità importante, la sua condizione sta crescendo e siamo convinti che saprà tornare quello di inizio stagione e lo stesso discorso vale anche per Riccardo Saponara, già decisivo a Roma in Coppa Italia.

La reazione avuta nella ripresa a Napoli mi ha lasciato tranquillo perchè è stata una grandissima risposta ad un primo tempo non da Spezia; vogliamo dare tutto in ogni singola partita, abbiamo tutte le possibilità per compiere un’impresa e siamo determinati a concludere la stagione senza rimpianti”.